Pozuelo es el municipio de mayor renta media de España y triplica la de Iznalloz (Granada)

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Madrid, 19 oct (EFE).- Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Matadepera (Barcelona) son los municipios de más de 2.000 habitantes de mayor renta de España, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante, respectivamente, una cifra que en ambos casos triplica la del municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 9.153 euros.

Así consta en el Atlas de distribución de renta de los hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al año 2024, que sitúa Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros, como el tercer municipio de más renta.

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Tras ellos se encuentran Getxo (Vizcaya, 26.472 euros); Sant Just Desvem (Barcelona, 26.434 euros); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 26.306 euros) y Las Rozas (Madrid, 26.014 euros). EFE