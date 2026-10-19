Espana agencias

Pozuelo es el municipio de mayor renta media de España y triplica la de Iznalloz (Granada)

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Matadepera (Barcelona) son los municipios de más de 2.000 habitantes de mayor renta de España, con una media de 32.612 y 28.607 euros por habitante, respectivamente, una cifra que en ambos casos triplica la del municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 9.153 euros.

Así consta en el Atlas de distribución de renta de los hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al año 2024, que sitúa Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros, como el tercer municipio de más renta.

PUBLICIDAD

Tras ellos se encuentran Getxo (Vizcaya, 26.472 euros); Sant Just Desvem (Barcelona, 26.434 euros); Sant Cugat del Vallès (Barcelona, 26.306 euros) y Las Rozas (Madrid, 26.014 euros). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

El Gobierno galo ha admitido que perdió el control durante los disturbios de este fin de semana

Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

El hijo de Rodolfo Sancho se preocupa mucho por su condición física mientras estudia “al dedillo” toda la legislación tailandesa para en un futuro poder cumplir condena en España

3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español

La investigación combina experimentos con animales y el análisis de datos de más de 700.000 mujeres de España y Noruega

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”