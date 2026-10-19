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Podemos acusa a Frente Amplio de impedirle pactos en territorios pero pide "pasar página"

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Madrid, 19 oct (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que intentaron pactar hasta el último momento con otros partidos de izquierdas en territorios como Aragón o Baleares pero que Frente Amplio lo impidió, aunque cree que ahora toca "pasar página" y empezar a hablar de propuestas.

"Nosotros intentamos hasta el último momento cerrar acuerdos en territorios para que no se perdiese ni un solo voto de izquierdas, para que hubiese una sola papeleta de izquierdas. Lamentablemente, desde el Frente Amplio no se quiso", ha dicho este lunes en una rueda de prensa el dirigente de Podemos.

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Al respecto, ha asegurado que el acuerdo "estaba hecho en varios territorios" antes de que acabara el plazo para cerrar coaliciones, el viernes a medianoche, y ha mencionado los casos de Aragón y Baleares, donde hay candidaturas de unidad entre Frente Amplio y los partidos territoriales de Chunta y Més, respectivamente.

"Lo estuvimos intentando con denuedo y con mucha insistencia y fuimos bloqueados. Se impidió ese acuerdo, eso es así. Desde ese momento se cierra toda la posibilidad (de otro tipo de pactos)", ha señalado, preguntado sobre la posibilidad de que representantes de Podemos se incorporaran ahora a las listas de unidad de Aragón y Baleares como independientes.

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Fuentes de Podemos han añadido que el acuerdo estaba prácticamente cerrado también en Extremadura con la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, pero la han acusado de no permitirlo en el último momento.

En la rueda de prensa, el portavoz y secretario de Organización de Podemos ha confirmado que se presentarán en todos los territorios en las elecciones generales del 29 de noviembre y que en el caso del Congreso solo irán en coalición junto a Frente Amplio y partidos territoriales en la Comunidad Valenciana y Canarias.

En Cataluña, Podemos llegó a un acuerdo con ERC y en Madrid se presentará en solitario con Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno y Jacinto Morano de número dos.

En el Senado, Podemos irá por su cuenta en todas las circunscripciones excepto en Ibiza, Formentera y Menorca, donde el secretario de Organización ha dicho que decidieron integrarse en la candidatura de unidad junto al PSOE y más partidos de izquierdas.

"Es una excepción y una singularidad que tienen esos territorios que no viene de ahora, sino que se ha fraguado en anteriores legislaturas y por eso es el único caso (...) En el resto de territorios no vamos a pactar con el PSOE porque las calles no están pidiendo más PSOE, las calles están pidiendo más izquierda", ha argumentado.

El dirigente de Podemos considera que "se ha perdido demasiado tiempo hablando de partidos" y cree que "ya hay que pasar página y hablar de propuestas, programa y proyectos políticos".

"La imagen que se dio la semana pasada no es buena, ya hemos pedido disculpas. Yo en mi nombre también pido disculpas a la gente de izquierdas que se haya podido sentir molesta por esa imagen que se dio", ha declarado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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