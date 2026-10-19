Ofrecen pruebas gratuitas para concienciar sobre la detección precoz de patología hepática

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Barcelona, 19 oct (EFE).- Expertos en salud llevan a cabo gratuitamente en Barcelona pruebas indoloras y no invasivas, parecidas a una ecografía, para comprobar la salud del hígado, en el marco de una campaña que quiere sensibilizar sobre la importancia de la detección precoz de enfermedades.

"Cuando la enfermedad hepática es sintomática, ya es demasiado tarde", ha explicado a EFE la hepatóloga del Hospital Clínic Sabela Lens, en el puesto instalado en Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para hacer las pruebas.

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Estas pruebas forman parte de la campaña Love Your Liver, lanzada por la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) que permite a los ciudadanos comprobar gratuitamente la salud de su hígado.

El hígado es un órgano fundamental para el organismo: desempeña más de 500 funciones vitales, como la desintoxicación de la sangre, la producción de proteínas, el almacenamiento de energía como glucógeno y el procesamiento de los medicamentos y el alcohol.

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En España, las enfermedades hepáticas constituyen un grave problema de salud, aunque a menudo se pasa por alto, ya que estas afecciones no presentan síntomas hasta que se encuentran en una fase avanzada.

Según Lens, "varios estudios muestran que alrededor del 25 % de la población padece esteatosis, es decir, hígado graso", una acumulación excesiva de grasa provocada por el alcohol o por una disfunción metabólica (MASLD), por sedentarismo, hipertensión o alimentación no saludable.

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"Si esto no se detecta, puede derivar en enfermedades graves como la cirrosis o el cáncer de hígado", ha detallado la doctora.

Un estudio en el área metropolitana de Barcelona reveló que aproximadamente 1 de cada 28 adultos padecía una enfermedad hepática avanzada sin saberlo: asimismo, casi 1 de cada 11 presentaba signos que podrían indicar daño hepático.

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Según los expertos, esto se puede prevenir con una elastografía, que se ofrece de forma gratuita en este punto de Fira Gran Via hasta mañana, coincidiendo con la celebración del congreso europeo de gastroenterología UEG Week Barcelona.

Es una prueba de diagnóstico indolora y no invasiva que permite evaluar la elasticidad de los tejidos del hígado e identificar su grado de rigidez en tan solo unos minutos.

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El único requisito de ser mayor de 18 años y estar en ayunas durante tres horas antes de la prueba.

Después del test, los especialistas explican los resultados a los pacientes y recomiendan qué hábitos diarios pueden adoptar para mejorar la salud de su hígado. EFE

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