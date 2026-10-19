Miguel Ángel del Arco, premio de historia por su obra sobre la hambruna en la posguerra

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- El historiador y catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2026 por su obra 'La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra'

El jurado del premio, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, ha distinguido el trabajo por "ser un notable ejercicio de investigación histórica que, desde el rigor y el profundo conocimiento del tema, aporta una visión renovada y reveladora sobre la hambruna durante los primeros años del franquismo".

PUBLICIDAD

Asimismo, el jurado ha destacado la "vocación crítica impecable" del historiador (Granada, 1978) que "da solidez al estudio y desmitifica los argumentos de un régimen que intentó justificar los llamados 'años del hambre' (entre 1939 y 1952) apelando a los desastres de la guerra, al aislamiento internacional y a la supuesta pertinaz sequía". EFE