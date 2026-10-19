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Menos impuestos y pensiones seguras: Los doce compromisos de Feijóo para llegar a Moncloa

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Madrid, 19 oct (EFE).- Llevar a cabo una bajada de impuestos y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones son dos de los compromisos que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha signado este lunes en un documento titulado "Mi contrato con España".

Feijóo ha reunido a su cúpula en un acto en el que ha firmado sus compromisos de cara a las elecciones del 29 de noviembre, una jornada en la que España vivirá "uno de los momentos más decisivos" de su historia democrática, reza el documento de cuatro páginas.

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El documento va más allá de un programa de Gobierno ya que es "un compromiso personal" de Feijóo con los españoles, "frente a la mentira, el abandono y la corrupción que lo han degradado todo".

Si logra llegar a Moncloa, apunta el texto, serán doce sus prioridades para empezar la "reconstrucción nacional" que España necesita:

1. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial, con un refuerzo de las fronteras y una respuesta "firme" si se pone a prueba, ya que la seguridad de los españoles "está por encima de todo".

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2. Recuperar la calidad de la democracia y el respeto a la separación de poderes y a la judicatura. El Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado estarán dirigidos por personas independientes. En este punto también se recuerda el compromiso a presentar presupuestos generales cada año y a convocar elecciones si hay más de una prórroga.

3. Un Estado más limpio y más ligero, para lo cual se promoverá una auditoría de cada euro y se recortarán los ministerios, altos cargos y asesores. Todo cargo político, afirma Feijóo, "responderá por la corrupción de sus subordinados".

4. Construir al menos un millón de nuevas viviendas. Los jóvenes tendrán prioridad en el acceso al alquiler y a la compra y recibirán ayudas para ello. Se velará por los vulnerables al tiempo que se protegerá al propietario con medidas para echar a los okupas en 48 horas.

5. "Ordenar" la inmigración. Reducir la inmigración irregular y prohibir, por ley, las regulaciones colectivas, así como reforzar los criterios de acceso a la nacionalidad. La entrada o la permanencia ilegal en España no servirá para conseguir la residencia.

6. Garantizar las pensiones actuales y futuras, con una actualización conforme al IPC las pensiones actuales. Todo ello en el marco del Pacto de Toledo.

7. Fortalecer la Sanidad Pública con más médicos y mejores condiciones laborales y retributivas.

8. Elevar el nivel educativo, con un sistema que premie el esfuerzo, incremente la exigencia y refuerce la autoridad del docente. Los contenidos serán elaborados por las reales academias y se erradicará cualquier "adoctrinamiento" de las aulas.

9. Más seguridad en las calles, con más recursos y más autoridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

10. Revisión de las "más de cien" subidas fiscales de los últimos años y bajada de impuestos.

11. Subir el salario medio para que la clase media vuelva a ser "el motor de este país", así como fomentar el aumento de la productividad.

12. Recuperar el prestigio internacional de España. Recuperar "las alianzas rotas" en la Unión Europea e Hispanoamérica y con los "aliados históricos". EFE

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