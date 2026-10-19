Luis Carrión: No he visto un equipo decaído ni me ha parecido dejado

Guardar

Leganés (Madrid), 19 oct (EFE).- Luis Carrión, nuevo entrenador del Leganés, afirmó en su presentación que no se ha encontrado con un equipo ni "decaído" ni "dejado" y mostró su deseo de encontrar soluciones para conseguir resultados y que los jugadores rindan al mejor nivel.

"El trabajo táctico ayuda, el técnico ayuda, el físico ayuda y el aspecto mental siempre multiplica, porque cuando ves que alguien está bien, se le nota en la cara. Es cierto que yo no he visto un equipo decaído. He visto un equipo que ha sacado malos resultados y que, últimamente, en algún partido ha podido dar esa sensación, pero no me ha parecido un equipo dejado. Intentaremos que los jugadores rindan a un mejor nivel. Ojalá encontremos las soluciones que hagan que el equipo vaya mejorando y sacando puntos", dijo en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

"Hemos tenido reuniones con el club en distintas épocas. A principios de temporada me hice una composición de los equipos que me gustaban y las plantillas que pensaba que tenían más potencial y el Leganés para mi era una de ellas. Estoy contento y muy convencido porque, a priori, desde fuera es un club serio en el que se hacen las cosas bien, ya lo había notado en las otras reuniones que iba evolucionando", afirmó.

Carrión aseguró que la plantilla le gusta porque tiene "mucha variedad y gente con talento". "Vamos a intentar que el equipo entienda rápido lo que queremos. Queremos ser un equipo atrevido, que tenga siempre la sensación de que puede ganar al rival y que trate de que en el campo pasen más cosas de las que nosotros queremos", añadió.

PUBLICIDAD

"Creo que el equipo está preparado para ser agresivo en la presión, disputar los balones, encontrar espacios por dentro cuando los haya y por fuera cuando corresponda, y generar muchas situaciones de gol. Queremos ser un equipo que llegue mucho. Habrá días en los que lo consigamos más y otros en los que lo hagamos menos, pero creo mucho en esta plantilla y pienso que podemos conseguirlo", expresó, y señaló que en su primera jornada de trabajo ha visto a los futbolistas con buena predisposición.

El entrenador no quiso marcarse objetivos, manifestó que tiene muchas ganas de estar en el Leganés "mucho tiempo" y comparó esta situación con otras previas: "En algunas de las situaciones en las que entrené anteriormente, la clasificación estaba peor que ahora y encontramos soluciones. Estoy convencido de que también las vamos a encontrar aquí".

PUBLICIDAD

"Muchas veces el cambio de entrenador implica un cambio de mentalidad en los jugadores. Llega alguien nuevo y todos quieren agradarle. El que menos jugaba puede pensar que ahora tiene más posibilidades, mientras que el que jugaba quiere seguir haciéndolo. Intentaremos elegir lo mejor y que los jugadores lleguen al partido en las mejores condiciones posibles al partido contra el Mallorca", destacó. EFE