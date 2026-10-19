Los Mossos impiden un acto de Vito Quiles en la UAB y realizan cargas contra manifestantes

Guardar

Barcelona, 19 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han impedido que el agitador de ultraderecha Vito Quiles accediera a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde este lunes por la tarde tenía previsto celebrar un acto, y han realizado algunas cargas contra los manifestantes que protestaban contra su presencia en el recinto universitario.

Ante el bloqueo policial, Quiles ha anunciado a través de la red social X el traslado del encuentro a otro punto, concretamente el aparcamiento de un centro comercial en Sabadell (Barcelona).

PUBLICIDAD

La propia UAB había desautorizado expresamente el acto y la unidad de mediación policial había notificado al agitador el despliegue de un dispositivo policial para vetar su acceso al campus de Bellaterra.

En el entorno de la Plaça Cívica de la universidad, decenas de estudiantes se habían concentrado para protestar contra su presencia entre pancartas y consignas antifascistas.

PUBLICIDAD

La movilización ha derivado en momentos de tensión y en cargas puntuales de los efectivos antidisturbios de la policía catalana contra un grupo de manifestantes.

Tras el cambio de ubicación, Quiles se ha desplazado hasta el aparcamiento exterior de un centro comercial de Sabadell, donde se ha reunido con una treintena de simpatizantes.

PUBLICIDAD

A pesar de las cargas en el campus universitario y la posterior concentración, fuentes policiales han confirmado a EFE que no se han registrado incidencias de gravedad ni ninguna detención. EFE

1012265

(vídeo)