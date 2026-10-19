Los dos detenidos por terrorismo en Irun continúan en dependencias policiales

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San Sebastián, 19 oct (EFE).- Los dos detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa), investigados por un delito de terrorismo y vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, siguen este lunes en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, permanecen en dependencias de la comisaría de la Policía vasca en Irun, donde se personaron el pasado sábado acompañados por su abogado.

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Una vez que se les tome declaración y concluyan las correspondientes diligencias policiales, los dos detenidos serán trasladados a la Audiencia Nacional, algo que podría demorarse hasta el martes o incluso hasta el miércoles con autorización judicial.

La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

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La Ertzaintza abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo.

En la jornada del sábado, dos de las personas investigadas, se personaron voluntariamente en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, y fueron detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo.

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Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que el martes se cumplen 15 años.

Precisamente, la organización Aske (una escisión de la izquierda abertzale integrada en Jardun y cuyo objetivo consiste en reivindicar la amnistía de los presos de ETA) ha rechazado cualquier relación de esta coordinadora con las dos personas detenidas, cuyos arrestos han servido, en su opinión, para poner en marcha una "campaña de criminalización" en contra de esta plataforma.

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En una publicación en redes sociales, Aske explica que a las pocas horas de producirse las detenciones, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre ellas "poniendo en marcha, una vez más, toda la maquinaria represiva y mediática".

Aske reclama la puesta en libertad de los arrestados, al tiempo que expresa todo su "apoyo y solidaridad" a su familia y al entorno de los detenidos "ante la presión mediática" que eventualmente "sufrirán".

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En sentido contrario, las juventudes del PSE-EE han agradecido a la Ertzaintza su trabajo en estas detenciones y han manifestado su "más absoluta condena ante cualquier intento de volver a señalar, amenazar o preparar acciones de carácter terrorista contra miembros de la Guardia Civil o contra cualquier otra persona".

En otro mensaje, el colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, considera que "años de desidia e inacción institucional ante la evidente radicalización violenta de una parte de la sociedad en Euskadi, especialmente entre los más jóvenes, han traído este resultado". EFE

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