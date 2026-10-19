Las Murallas Meriníes del siglo XIV en Ceuta sufren desprendimientos debido a las lluvias

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Ceuta, 19 oct (EFE).- Las Murallas Meriníes de Ceuta, popularmente conocidas como "Murallas Merinidas", han sufrido varios desprendimientos como consecuencia de la lluvia, por lo que se ha pedido una actuación en este conjunto de murallas y torres del siglo XIV.

Las Murallas Meriníes han registrado en las últimas horas varios desprendimientos de tierra y piedras de considerable tamaño sobre una zona de tránsito peatonal y aparcamiento debido a la fuerza de la lluvia.

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La tierra y las piedras desprendidas de la muralla por las fuertes lluvias han alcanzado espacios utilizados habitualmente por vecinos, con el consiguiente riesgo para su seguridad, una situación especialmente delicada por la proximidad de un centro educativo y la cercanía de viviendas.

Estas murallas fueron construidas en el siglo XIV, sobre el año 1318, durante la dominación de la dinastía Merínida de la región y fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 1985.

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El PSOE de Ceuta, en un comunicado, ha exigido al Ejecutivo ceutí que se inspeccione de manera inmediata la zona afectada, que se adopten las medidas de seguridad que determinen los técnicos y que se informe públicamente del estado de las obras y de los proyectos previstos para el conjunto monumental.

Para los socialistas, no se trata de un problema que pueda resolverse retirando los escombros y esperando al siguiente desprendimiento, sino que "es necesario conocer qué ocurre con la estabilidad del terreno, evaluar los riesgos y adoptar las medidas necesarias para evitar que se repita".

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El PSOE subraya que no se trata de un deterioro desconocido. sino que durante los últimos meses se han sucedido las advertencias sobre el estado de las Murallas Meriníes, las grietas, las filtraciones de agua, los daños provocados por las lluvias y la necesidad de intervenir para garantizar su conservación. EFE