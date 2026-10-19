La policía carga contra profesores que bloqueaban la entrada a un acto de Ayuso

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Madrid, 19 oct (EFE).- Cientos de docentes se han concentrado este lunes, en su cuarta jornada de huelga indefinida, frente a la Cámara de Comercio de Madrid a la espera de que saliera la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha provocado cargas policiales contra los manifestantes.

Este lunes es la cuarta jornada del paro indefinido que comenzó el 14 de octubre, una huelga impulsada por sindicatos y varias plataformas de educación de la Comunidad de Madrid a la que están llamados también 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias, que dan clase a más de 666.000 alumnos en la región.

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La intervención policial se ha producido después de que los manifestantes, que procedían de una concentración a la Consejería de Educación en la calle Alcalá 42, han rodeado la puerta de entrada de la Cámara de Comercio, en el centro de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebraba un acto institucional.

Después de que cientos de personas cortarán las estrechas calles cercanas, decenas de antidisturbios se han apostado a las puertas del edificio y han cargado contra algunos manifestantes que intentaban acercarse.

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Los agentes también han lanzado pelotas de goma al aire para dispersar la concentración y establecer un perímetro de seguridad por donde ha salido la presidenta madrileña en coche, escoltada a pie por sus guardaespaldas.

Al llegar al acto, donde ya estaban los manifestantes -unos 1.500 según estimaciones de Comisiones Obreras-, la presidenta madrileña ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la "izquierda antidemocrática" de "mandar escraches y acosar", y le ha preguntado si los disturbios que están ocurriendo en el resto de Europa se trasladarán también a Madrid.

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Díaz Ayuso tiene claro que Moncloa "está fomentando" el clima que se vive en las calles de Madrid y ha avisado de que un Gobierno autonómico como el madrileño no puede "vivir ni bajo el miedo ni bajo el chantaje".

No obstante, ha advertido: "Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas, mientras él va del enamorado de España, nos va a amedrentar en la Comunidad de Madrid, se equivoca pero muy mucho, porque estamos en democracia".

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Esta cuarta jornada de huelga indefinida ha comenzado a primera hora de la mañana, en torno a las 8:30 horas, cuando más de un centenar de docentes han cortado la vía de servicio de la A-3 (Madrid-Valencia) a la altura de Moratalaz, en plena hora punta de tráfico, lo que ha provocado retenciones en la circulación.

También esta mañana, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido una visita al instituto público de Formación Profesional Antonio Palacios tras concentrarse en la puerta más de trescientos docentes para exigir al Gobierno regional que se siente a negociar sus reivindicaciones.

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Zarzalejo, en declaraciones a los periodistas, ha hecho un llamamiento a que los "disturbios no se disparen" y que se evite que suceda lo que "lamentablemente" se está viendo en Francia, donde hubo 2.000 personas detenidas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada el sábado.

Las principales reclamaciones de la huelga en la educación no universitaria son la reducción de horas lectivas a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial y a 22 en Infantil y Primaria, la bajada de ratios, el refuerzo de la atención a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, la reducción de la burocracia y la mejora de las instalaciones de los centros educativos, incluyendo medidas de climatización.

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Entre los sindicatos convocantes figuran CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT, Solidaridad Obrera, además de colectivos como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. EFE

(foto)