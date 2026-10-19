La pívot nigeriana Michelle Onyiah refuerza a un Spar Girona asolado por las bajas

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Girona, 19 oct (EFE).- La pívot nigeriana Michelle Onyiah ha fichado este lunes por el Spar Girona, que intenta compensar la plaga de bajas del equipo, que este fin de semana ganó en la pista del Kutxabank Araski con solo siete jugadoras.

El director deportivo, Pere Puig, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que es "un momento muy complicado para el equipo" y que Onyiah ayudará "muchísimo".

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"Es una jugadora atlética, muy versátil e intimidadora que será una pieza importante dentro del equipo. Esperamos que los trámites federativos se resuelvan rápidamente", ha añadido Puig.

Onyiah, de 24 años, llega a Fontajau procedente de las Indiana Fever de la WNBA para reforzar el juego interior del conjunto que dirige Roberto Íñiguez.

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El curso pasado disputó la Eurocopa con el Basket Namur Capitale belga, promediando 7,7 puntos, 7,5 rebotes, 10,8 créditos de valoración y casi un tapón por partido.

Antes jugó cinco temporadas con la camiseta de la Universidad de California en la liga universitaria estadounidense (NCAA), donde destacó por su capacidad de intimidación (143 tapones). EFE

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