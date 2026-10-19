La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio anuncia que deja la política

04/07/2026 La diputada de VOX por Murcia, Lourdes Méndez POLITICA ESPAÑA EUROPA MURCIA VOX

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La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio ha anunciado este lunes que no repetirá como cabeza de lista al Congreso por Murcia en las elecciones del 29 de noviembre y que abandona la política para dedicar tiempo a su familia.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la diputada ha agradecido al líder de Vox, Santiago Abascal, su "confianza" y su "imprescindible esfuerzo y valentía por el bien de España". Asimismo, ha dado las gracias por el "esfuerzo y la valentía de las innumerables personas anónimas cuyo trabajo es absolutamente imprescindible y a las que pocas veces se les hace justicia".

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HERMANA DEL ASESOR DE ABASCAL

Méndez Monasterio, hermana del asesor de Abascal Kiko Méndez Monasterio, ha asegurado que se marcha con "la satisfacción" de haber defendido en el Congreso a Murcia, la integridad y la identidad de España, el "bien innegociable de la vida" y haber "atacado la perversidad de la ideología de género", razones por las que abandonó el PP, según ha dicho.

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Lourdes Méndez Monasterio, doctora en Derecho y máster en Urbanismo por la ENAE Business School, ha sido diputada en las VIII, IX, X con el PP hasta que inició su andadura con Vox en la XIII, siguiendo en la XIV y en la XV, donde se ha desempeñado como portavoz de la Comisión Constitucional y de la Comisión de Reglamento. También ha sido concejal, primer teniente de alcalde y diputada en la Asamblea Regional de Murcia. Además, ha ostentado el cargo de consejera de Trabajo y Política Social de Murcia. Está casada y tiene seis hijos.