La dana deja 2 muertos y la Comunidad Valenciana prepara una orden de confinamiento

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Madrid, 19 oct (EFE).- La dana Adam, que ya ha dejado dos fallecidos, está provocando lluvias "extraordinarias" e importantes inundaciones en Valencia y Alicante, con acumulados superiores a los 600 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos y personas atrapadas en tejados, una situación que ha llevado a la Generalitat Valenciana a preparar una orden de confinamiento para los municipios afectados.

A estas horas, y tras una noche muy intensa de lluvias, la Generalitat está elaborando una Orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias, que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones.

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Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población de ambas provincias levantinas para pedir que evite cualquier desplazamiento, permanezca confinada en sus viviendas y suba a las plantas superiores, sin acceder a sótanos ni garajes ni utilizar ascensores.

Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.

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La dana Adam arroja un balance de dos mujeres fallecidas, una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera, y otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto. El hombre logró salir del agua, pero la mujer, de nacionalidad extranjera, no pudo hacerlo.

Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base en Bétera (Valencia) para intervenir en Oliva (Valencia), mientras que en la localidad de Pego (Alicante), donde en las últimas 24 horas se han recogido 620,6 litros por metro cuadrado, varias personas permanecen en los tejados a la espera de ser rescatadas por medios aéreos, según ha informado su alcalde, Enrique Moll.

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El regidor ha advertido también de que los accesos a la población están cortados y de que incluso los vehículos pesados de emergencias encuentran dificultades para llegar a las zonas inundadas.

Además, ante la intensidad de las precipitaciones, el río Girona se ha desbordado a su paso por Els Poblets (Alicante), provocando inundaciones en las zonas próximas al cauce, mientras se suceden las imágenes de los coches amontonados en las calles a consecuencia de la lluvia torrencial que ha dejado la dana Adam.

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El temporal marítimo también está provocando fuerte temporal marítimo con olas de más de cuatro metros y fuertes vientos, está dificultando que los ríos puedan desaguar al mar, lo que favorece las crecidas, según ha explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Los fuertes acumulados de las últimas horas han obligado también a suspender las clases de más de 102.000 alumnos, de los que 80.913 corresponden a la provincia de Valencia y 21.868 a la de Alicante.

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La dana también mantiene en alerta a Baleares, donde el Govern ha activado el nivel de emergencia rojo por riesgo extremo en Mallorca, Ibiza y Formentera, mientras que Menorca permanece en amarillo.

"Es un día con mucha incertidumbre", ha advertido el director del centro de coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, quien ha señalado que el temporal es "muy cambiante" y puede generar nuevos problemas en cualquier momento.

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La Aemet mantiene la alerta naranja en Ibiza y Formentera por precipitaciones de hasta 50 l/m² en una hora y acumulados de 160 l/m² en doce horas.

Ante esta situación, Protección Civil Es-Alert ha sonado de nuevo este lunes en los teléfonos móviles de los usuarios de Ibiza para pedir máxima precaución por intensas lluvias y desbordamiento de torrentes en la isla y pide a la ciudadanía que no se acerque a torrentes, ni a áreas inundables, y evitar zonas bajas.

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Por su parte, el catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante Jorge Olcina ha vinculado la intensidad de estos episodios al calentamiento continuado del Mediterráneo durante los últimos 50 años y ha advertido de que estas situaciones "han venido a quedarse" por el proceso global de cambio climático.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la situación de "muy complicada" y ha pedido "mucha precaución" a la población, a la que ha instado a evitar desplazamientos, permanecer en plantas altas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

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Por su parte, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, preside este lunes el Comité de Dirección de Medioambiente para el seguimiento de la situación meteorológica.

De cara al martes, la previsión apunta a una tendencia a la estabilización por el "alejamiento y la absorción de la dana Adam por la circulación general de la atmósfera", con intervalos nubosos y claros más amplios en la península y Baleares, salvo en el norte, donde los cielos permanecerán nubosos durante toda la jornada. EFE

(foto) (vídeo)