Espana agencias

La dana deja 2 muertos y la Comunidad Valenciana prepara una orden de confinamiento

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- La dana Adam, que ya ha dejado dos fallecidos, está provocando lluvias "extraordinarias" e importantes inundaciones en Valencia y Alicante, con acumulados superiores a los 600 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos y personas atrapadas en tejados, una situación que ha llevado a la Generalitat Valenciana a preparar una orden de confinamiento para los municipios afectados.

A estas horas, y tras una noche muy intensa de lluvias, la Generalitat está elaborando una Orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias, que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones.

PUBLICIDAD

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población de ambas provincias levantinas para pedir que evite cualquier desplazamiento, permanezca confinada en sus viviendas y suba a las plantas superiores, sin acceder a sótanos ni garajes ni utilizar ascensores.

Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.

PUBLICIDAD

La dana Adam arroja un balance de dos mujeres fallecidas, una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera, y otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto. El hombre logró salir del agua, pero la mujer, de nacionalidad extranjera, no pudo hacerlo.

Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base en Bétera (Valencia) para intervenir en Oliva (Valencia), mientras que en la localidad de Pego (Alicante), donde en las últimas 24 horas se han recogido 620,6 litros por metro cuadrado, varias personas permanecen en los tejados a la espera de ser rescatadas por medios aéreos, según ha informado su alcalde, Enrique Moll.

El regidor ha advertido también de que los accesos a la población están cortados y de que incluso los vehículos pesados de emergencias encuentran dificultades para llegar a las zonas inundadas.

Además, ante la intensidad de las precipitaciones, el río Girona se ha desbordado a su paso por Els Poblets (Alicante), provocando inundaciones en las zonas próximas al cauce, mientras se suceden las imágenes de los coches amontonados en las calles a consecuencia de la lluvia torrencial que ha dejado la dana Adam.

El temporal marítimo también está provocando fuerte temporal marítimo con olas de más de cuatro metros y fuertes vientos, está dificultando que los ríos puedan desaguar al mar, lo que favorece las crecidas, según ha explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Los fuertes acumulados de las últimas horas han obligado también a suspender las clases de más de 102.000 alumnos, de los que 80.913 corresponden a la provincia de Valencia y 21.868 a la de Alicante.

La dana también mantiene en alerta a Baleares, donde el Govern ha activado el nivel de emergencia rojo por riesgo extremo en Mallorca, Ibiza y Formentera, mientras que Menorca permanece en amarillo.

"Es un día con mucha incertidumbre", ha advertido el director del centro de coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, quien ha señalado que el temporal es "muy cambiante" y puede generar nuevos problemas en cualquier momento.

La Aemet mantiene la alerta naranja en Ibiza y Formentera por precipitaciones de hasta 50 l/m² en una hora y acumulados de 160 l/m² en doce horas.

Ante esta situación, Protección Civil Es-Alert ha sonado de nuevo este lunes en los teléfonos móviles de los usuarios de Ibiza para pedir máxima precaución por intensas lluvias y desbordamiento de torrentes en la isla y pide a la ciudadanía que no se acerque a torrentes, ni a áreas inundables, y evitar zonas bajas.

Por su parte, el catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante Jorge Olcina ha vinculado la intensidad de estos episodios al calentamiento continuado del Mediterráneo durante los últimos 50 años y ha advertido de que estas situaciones "han venido a quedarse" por el proceso global de cambio climático.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la situación de "muy complicada" y ha pedido "mucha precaución" a la población, a la que ha instado a evitar desplazamientos, permanecer en plantas altas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, preside este lunes el Comité de Dirección de Medioambiente para el seguimiento de la situación meteorológica.

De cara al martes, la previsión apunta a una tendencia a la estabilización por el "alejamiento y la absorción de la dana Adam por la circulación general de la atmósfera", con intervalos nubosos y claros más amplios en la península y Baleares, salvo en el norte, donde los cielos permanecerán nubosos durante toda la jornada. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español

La investigación combina experimentos con animales y el análisis de datos de más de 700.000 mujeres de España y Noruega

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

El instructor del ‘procés’ acata la doctrina que obliga a revisar la exclusión de la malversación de la ley de amnistía, pero mantiene que la interpretación del Supremo tenía fundamento jurídico y cuestiona la contundencia de la sentencia del tribunal de garantías

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”