Iraola: "Va a ser raro enfrentarme a Íñigo"

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Londres, 19 oct (EFE).- Andoni Iraola, técnico del Liverpool, aseguró que el partido contra el Villarreal será "especial" para él y que será "raro" enfrentarse al ahora entrenador del equipo español y antes su asistente, Íñigo Pérez.

"Es un partido especial para mí. Nos conocemos y en cuanto se retiró le llamé y empezó a ser mi asistente, así que esto es un privilegio. Me conoce y yo sigo sus partidos y conozco a su equipo, así que va a ser extraño, pero en el buen sentido de la palabra. Hablamos mucho, sobre todo de fútbol, pero también de nuestras familias, etc. Eso sí, en cuanto se acerca el partido dejamos de hablar", dijo Iraola este lunes en rueda de prensa.

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Iraola contó que trató de fichar a Pérez cuando era entrenador del Bournemouth, pero que unos problemas con el visado lo evitaron.

"Lo intentamos todo, pero no pudo ser. En su momento me quejé, pero funcionó muy bien para él porque fue al Rayo y ahora está con el Villarreal en la 'Champions'. Así que estoy muy contento por él", afirmó.

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Además, el técnico español alabó a Víctor Muñoz, que anotó este fin de semana un gol en la victoria del Liverpool contra el Brentford.

"A Víctor le conocemos muy bien. Además, tengo una gran relación con su técnico en Osasuna. Sabemos lo que le podía dar al grupo. Por su actitud, nos puede ayudar en cualquier posición, en la izquierda, la derecha o en el centro. Tiene mucha hambre y se está adaptando muy bien", destacó.

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En la rueda de prensa, Iraola confirmó que no podrá contar con Dominik Szoboszlai por lesión. EFE