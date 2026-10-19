Hallan el cadáver de un migrante tras arribar una patera con 39 personas en Cartagena

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Murcia, 19 oct (EFE).- La Guardia Civil ha localizado el cadáver de un migrante en una zona de difícil acceso de Cartagena, después de interceptar a 39 personas que viajaban en una embarcación detectada a 23 millas al sur de Monte Cenizas, según ha informado el instituto armado.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando patrullas territoriales interceptaron en Cala Dorada a 30 varones adultos, una mujer y ocho menores.

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Durante el reconocimiento médico de la Cruz Roja, uno de los migrantes comunicó que otra persona había viajado con ellos y podría haber fallecido.

Los agentes se desplazaron entonces al lugar indicado y encontraron el cuerpo sin vida de un varón adulto. Debido a las dificultades de acceso a la zona, solicitaron a través del 112 la intervención de los bomberos para recuperar el cadáver.

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La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte, aunque las primeras valoraciones apuntan a un posible ahogamiento. EFE