Espana agencias

Hallan el cadáver de un migrante tras arribar una patera con 39 personas en Cartagena

Guardar

Murcia, 19 oct (EFE).- La Guardia Civil ha localizado el cadáver de un migrante en una zona de difícil acceso de Cartagena, después de interceptar a 39 personas que viajaban en una embarcación detectada a 23 millas al sur de Monte Cenizas, según ha informado el instituto armado.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando patrullas territoriales interceptaron en Cala Dorada a 30 varones adultos, una mujer y ocho menores.

PUBLICIDAD

Durante el reconocimiento médico de la Cruz Roja, uno de los migrantes comunicó que otra persona había viajado con ellos y podría haber fallecido.

Los agentes se desplazaron entonces al lugar indicado y encontraron el cuerpo sin vida de un varón adulto. Debido a las dificultades de acceso a la zona, solicitaron a través del 112 la intervención de los bomberos para recuperar el cadáver.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte, aunque las primeras valoraciones apuntan a un posible ahogamiento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

El paso de la DANA Adam, en imágenes: inundaciones en la Comunidad Valenciana, víctimas mortales y rescates en helicóptero

Las fuertes lluvias provocadas por la DANA Adam dejan graves inundaciones en la zona de La Safor y Marina Alta

El paso de la DANA Adam, en imágenes: inundaciones en la Comunidad Valenciana, víctimas mortales y rescates en helicóptero

Elecciones generales 29-N, en directo | Sigue la guerra entre el Frente Amplio y Podemos: “Estaba hecho en varios territorios”

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Sigue la guerra entre el Frente Amplio y Podemos: “Estaba hecho en varios territorios”

La princesa Leonor da un paso al frente en los Premios Princesa de Asturias 2026: tomará las riendas bajo la tutela de Felipe VI

El monarca anunció en la pasada edición de 2025 que era momento de “ir cediéndole ya este espacio” a la heredera al trono

La princesa Leonor da un paso al frente en los Premios Princesa de Asturias 2026: tomará las riendas bajo la tutela de Felipe VI

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid

El exconseller, que reside en Bélgica desde 2017, acudirá a la Junta Electoral Central para completar los trámites que le permitirán ocupar su escaño en Bruselas y sostiene que su exilio no terminará hasta que regrese a Cataluña el domingo

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Sigue la guerra entre el Frente Amplio y Podemos: “Estaba hecho en varios territorios”

Elecciones generales 29-N, en directo | Sigue la guerra entre el Frente Amplio y Podemos: “Estaba hecho en varios territorios”

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid

Feijóo recita todos sus compromisos para “restaurar” la ley y la unidad en España, pero todavía no concreta ninguna medida: “Me comprometo a cumplir”

Dimite el alcalde de Algeciras tras más de 15 años en el cargo, acorralado por una moción de censura y dos denuncias por agresión sexual

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”