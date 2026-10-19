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García-Page pide abandonar el "cortoplacismo" político: "Se necesita con urgencia política de perspectiva"

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), ha pedido este lunes abandonar el "cortoplacismo" político, al tiempo que ha advertido de que "se necesita con urgencia política de perspectiva y política del medio y del largo plazo".

García-Page ha hecho estas declaraciones durante la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), donde el Gobierno castellanomanchego ha sido premiado por su Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo.

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En este contexto, y teniendo en cuenta los "tiempos que vienen", en referencia a las elecciones generales, ha deseado a España que abandone "con urgencia" el "inmenso cortoplacismo" en el que está instalada. "Se necesita con urgencia política de perspectiva, política del medio y del largo plazo".

"Multitud de problemas no se abordan por el simple hecho de que se está más pendiente del telediario de la noche o del Twitter de la mañana", ha denunciado el presidente socialista, quien ha subrayado que en España hay que abordar muchos temas "con perspectiva".

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Ahora se "están mezclando las cartas" y el día 29 de noviembre --ha recordado García-Page-- "los ciudadanos reparten las cartas", aunque ha admitido que "luego" --en función del reparto-- "se juega mejor o peor a los que les toque jugarlas".

Pero "lo verdaderamente trascendente", ha abundado, es que "en España abordemos una perspectiva de entendimiento, hasta cierto punto de cierta conciliación y que sobre todo --dudemos lo que podamos dudar cada uno sobre qué hacer--, no dudemos lo que somos".

"Si algo he llevado mal en estos últimos años es que ha habido gente que por no ser autónomo pero sí pretender ser independiente ha hecho que en España nos tengamos que plantear lo que somos", ha dicho.

DESTACA LA IMPORTANCIA DE SABER ESCUCHAR

De otro lado, García-Page ha agradecido a ATA el premio que ha otorgado al Gobierno de Castilla-La Mancha. "Agradezco de fondo que me lo deis por la labor del Gobierno y no por ejercer mi autonomía, que me da tantos disgustos", ha bromeado.

"Nosotros hacemos lo que es nuestra obligación", ha dicho García-Page, quien ha puesto sobre la mesa la importancia de escuchar. "El 90% de la solución a los problemas vienen de escuchar al que los tiene".

Según ha destacado, "el intentar gobernar escuchando y pactando me parece que exige más valentía que lo que algunos consideran ser valiente, que es el insulto, el no por el no o la confrontación permanente". "Lo que exige moderación y valentía hoy en día es transar, pactar, escuchar. Para eso hay que ser valiente" porque "para tirarnos los trastos a la cabeza, yo creo que sabemos cualquiera de nosotros".

"Siempre he pensado que gobernar tiene que significar intentar arreglar los problemas y sobre todo no crearlos. En Castilla-La Mancha no concebimos que gobernar signifique gobernar contra nadie", ha apuntado.

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EuropaPress

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