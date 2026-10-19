Garamendi (CEOE) cuestiona una huelga "electoral" y pide no "incendiar" las calles

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Madrid, 19 oct (EFE).- El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado este lunes contra la huelga general del próximo 11 de noviembre, que ha calificado de "electoral", y ha pedido que "no se incendien las calles".

Durante su intervención en la entrega de los Premios Autónomo del Año de ATA, Garamendi ha reiterado que impugnarán la convocatoria de huelga general registrada este mismo lunes ante el Ministerio de Trabajo por los sindicatos y organizaciones convocantes.

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"Creo que ese no es el camino", ha dicho Garamendi.

"Consideramos que no es una huelga laboral y pido el derecho a trabajar y que no se incendien las calles", ha asegurado el presidente de la patronal, al tiempo que ha señalado que "en la democracia se gana o se pierde, pero no me vale: si no gano, la monto".

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"¿Es que las empresas, los autónomos, tienen la culpa de que no haya viviendas en España?", ha asegurado el líder de los empresarios, quien ha hecho esa misma reflexión sobre el papel de las empresas en el shock inflacionista.

"¿Por qué no se habla de los costes de las cotizaciones sociales, por qué no se deflacta el IRPF?", ha añadido.

Garamendi también ha cargado contra el anuncio del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 y ha acusado al Ministerio de Trabajo de invadir competencias de las organizaciones empresariales con cambios en el Consejo Económico y Social (CES).

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Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha querido empezar su discurso en el acto trasladando su apoyo a Ceuta.

"No os vamos a olvidar", ha dicho Amor, quien ha pedido acabar ya con la situación en el Puerta del Sol.

"Los autónomos no vivimos de los sueldos públicos, sino de que la gente entre en nuestros negocios", ha dicho el presidente de ATA.

Amor ha puesto en valor el trabajo de algunas CCAA que "están intentando hacer el trabajo que muchas veces no hace el Gobierno central".

"Ha sido una legislatura nefasta", ha dicho Amor, que ha denunciado la situación de los autónomos que "son más pobres, con más trabas, más papeleo, más impuestos, más cotizaciones y más inseguridad jurídica".

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"Se pueden hacer las cosas de otra manera. Se puede legislar para los autónomos", ha pedido Amor, que ha incidido en la importancia de la reforma del IVA franquiciado.

ATA ha entregado este lunes sus premios en el 25 aniversario de este evento.

En esta edición, ATA ha reconocido el Plan de respaldo a los autónomos del Gobierno de Canarias con el premio autónomo del año.

También se ha galardonado, entre otros, a Carmen Rivero, por su labor al mantenimiento de la artesanía del Lino en Galicia y Jesús Burgos, por su trayectoria. EFE

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