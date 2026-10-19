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Feijóo da su palabra para cumplir una docena de promesas en vivienda, pensiones o inmigración: "No voy a fallar"

19/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su "Contrato con España", en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El documento se concibe como el "acta fundacional" de su proyecto político y recoge los principios rectores esenciales que guiarán su ejecutivo en caso de ganar las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
19/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su "Contrato con España", en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El documento se concibe como el "acta fundacional" de su proyecto político y recoge los principios rectores esenciales que guiarán su ejecutivo en caso de ganar las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dado este lunes su "palabra" para cumplir más de una docena de promesas electorales en materia de vivienda, pensiones o inmigración y que buscan llevar a cabo una "reconstrucción nacional" en España. Además, ha subrayado que no va a "fallar" a los españoles si le votan en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Mi mayor ambición es lograr que la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor. Por eso, os aseguro que cada palabra, cada propuesta y cada compromiso que asuma es mi contrato con los españoles", ha proclamado en un acto en el Espacio de Larra de Madrid en el que ha presentado su 'Contrato con España' rodeado de decenas de cargos del PP.

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Feijóo se ha comprometido a "defender la soberanía y la integridad territorial de España"; a "mejorar la calidad" de la democracia y "reforzar la separación de poderes"; a "limpiar el Estado y hacerlo más eficaz y más fuerte"; a construir "un millón de viviendas nuevas"; a "ordenar la inmigración"; y "a garantizar la revalorización de las pensiones".

"Me comprometo a que nuestro tren vuelva a ser un orgullo nacional. Me comprometo a invertir en infraestructuras hídricas que nos preparen mejor para afrontar inundaciones y sequías. Me comprometo a que habrá más médicos. Me comprometo a una educación exigente y con mejores resultados. Me comprometo a tener unas calles más seguras. Me comprometo a bajar los impuestos. Me comprometo a que subirá el salario medio de los españoles", ha proseguido.

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Además, ha prometido recuperar la "credibilidad exterior" de España y "su orgullo", así como "defender una nación de ciudadanos libres e iguales". "Me comprometo con el cambio que España necesita. Me comprometo con la reconstrucción de nuestra nación", ha afirmado, para subrayar que "por supuesto" se compromete a "cumplir" sus promesas electorales.

En este sentido, Feijóo ha dicho que cumplir los compromisos también forma parte del "cambio" que necesita el país. "Yo no les voy a fallar. Por aquí comienza la reconstrucción nacional", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes al acto, en el que no había banderas del PP sino la bandera de España y de la UE.

ALERTA ANTE LA VIOLENCIA QUE SUFRE FRANCIA

El presidente del PP ha afirmado que él no quiere solo "un cambio de Gobierno" para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa sino que propone "un cambio de etapa" y "un nuevo tiempo con la verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad".

En este punto, ha aludido a las protestas de este fin de semana en Francia y ha dicho que las imágenes que llegan del país vecino les preocupan porque "demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación".

"Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino, expresar nuestro malestar y nuestras ansias de cambiar nuestro país como debe hacerse en democracia, en las urnas y apoyando un proyecto con la ambición de afrontar las reformas que necesitamos", ha proclamado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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