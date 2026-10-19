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Evocan la voz de Lorca a través de discos de pizarra, grabaciones y vinilos

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Granada, 19 oct (EFE).- El Festival de Jóvenes Realizadores de Granada evoca este lunes la voz de Federico García Lorca a través de una sesión de escucha en directo que utilizará materiales como discos de pizarra, vinilos, grabaciones o sintetizadores para que los espectadores reinterpreten la memoria del poeta.

El evento, que tendrá lugar en el Centro Federico García Lorca a las 20:00, busca crear una banda sonora imaginaria para Lorca, utilizando diferentes materiales sonoros como punto de partida para que cada oyente construya sus propias imágenes, paisajes y escenas.

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Según ha informado este lunes el festival en un comunicado, el artista Marcos Carnero ha utilizado el archivo, los textos y las músicas que se conocen del granadino para llevar a cabo esta propuesta, que se escuchará a través de un equipo original de alta fidelidad Altec Lansing A7 Voice of the Theatre acompañado de electrónica analógica y equipo valvular.

Se trata de un sistema de grandes dimensiones, concebido originalmente para cine y teatro, cuya manera de proyectar el sonido permite experimentar la escucha también físicamente: no solo oír el sonido, sino sentir cómo ocupa y mueve el espacio.

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Así, en "El aire que no descansa", el público podrá tumbarse y dejarse llevar por una escucha atenta, sin imágenes proyectadas, para que sean los propios sonidos los que las generen.

Como ha destacado el festival, el objetivo de esta iniciativa no es recuperar la voz de Lorca, que no se conserva, sino evocar su universo a través del archivo y de la imaginación, construyendo entre los espectadores una película que solo existe en el espacio mental de quien escucha.

El Festival Jóvenes Realizadores, que organizan el Ayuntamiento de Granada, la Diputación y Fundación AguaGranada, es un evento cultural que busca generar un espacio de reflexión y encuentro entre creadores, profesionales de la industria y el público de Granada.

Este año ha recibido más de 1.500 obras para una edición que proyectará más de 70 películas, con 15 estrenos nacionales y varios mundiales. EFE

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