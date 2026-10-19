El Torgo I, un barco de guerra incautado que luchará contra el narcotráfico desde Galicia

Guardar

Miguel Álvarez

Cee (A Coruña), 19 oct (EFE).- El 'Torgo I' fue incautado antes de su entrega al Ejército de Liberación Nacional Libio y ahora, reconvertido en uno de los tres patrulleros de altura polivalente de Vigilancia Aduanera, luchará contra el narcotráfico desde Galicia.

PUBLICIDAD

El puerto de Brens (Cee, A Coruña) ha acogido este lunes la puesta de largo del 'Torgo I', que la Agencia Tributaria ha incorporado a la flota de 47 embarcaciones de Vigilancia Aduanera.

El origen del barco, junto a su gemelo el 'Torgo II' que estará en Canarias, está en Dubái, donde lo prepararon para enviar al Ejército de Liberación Nacional Libio, aunque a su paso por Algeciras (Cádiz) fue incautado, junto a otras embarcaciones, y declarado material de guerra por orden judicial, por lo que quedó adscrito, a falta de sentencia firme, a la lucha contra el contrabando.

PUBLICIDAD

Con 38 metros de eslora y una velocidad punta de 31 nudos -57 kilómetros por hora-, el patrullero de altura polivalente cuenta con 9 camarotes, una capacidad para 18 personas, armero, baños, sala de estar, oficina, puente de navegación, cocina, almacenes, sala de máquinas y un camarote preparado por si es necesario albergar detenidos.

Es un barco de aluminio con mamparos corrugados que puede hacer travesías de hasta cinco días y moverse hasta 1.500 millas, por lo que podría interceptar, con facilidad, narcosubmarinos, veleros o pesqueros a 300 millas de la costa.

PUBLICIDAD

Para operar necesita tres oficiales de puente, tres oficiales de maquinaria y seis marineros y, como sistema novedoso, tiene debajo del suelo unos sistemas de giroestabilización para mantenerlo estable, por lo que en su travesía desde Algeciras nunca hubo escoras de más de dos grados.

El delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba, ha subrayado que responde a "una demanda histórica" que era contar con este servicio de Vigilancia Aduanera en A Costa da Morte.

PUBLICIDAD

De hecho, en la zona es habitual que existan grandes operaciones contra el tráfico de drogas, con descargas de gran volumen e incautaciones de varias toneladas de sustancias ilegales, en especial de cocaína, más en los últimos años.

El 'Torgo I' es el mayor barco de la entidad en Galicia tras el buque de operaciones especiales 'Petrel I', con base en Vigo; y es, a su vez, de la segunda categoría más importante en la flota, la de patrulleros de altura polivalentes, solo por detrás de los buques de operaciones especiales, que hay dos en total.

PUBLICIDAD

Cárcaba ha incidido en que con este despliegue en Galicia quedan cubiertas todas las áreas, pues las dos embarcaciones de la misma categoría están en territorios canario y balear.

Su despliegue es clave porque el narcotráfico plantea "distintos retos" y es necesario contar con "sistemas de detección avanzada" como los que incorpora el 'Torgo I', ha contado.

PUBLICIDAD

Ha agradecido, además, la colaboración del resto de agentes implicados en la lucha contra el tráfico de drogas.

Vigilancia Aduanera queda ahora con bases en Ribadeo (Lugo), A Coruña, Cee, Muros, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Marín y Vigo.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, ha calificado la jornada como un día de alegría por poder contar con este nuevo recurso.

PUBLICIDAD

"Quiero poner en valor la colaboración entre instituciones, que es la única forma de llegar a acabar con esta lacra", ha señalado.

Desde 2021, Vigilancia Aduanera ha desarrollado 108 actuaciones contra el narcotráfico con más de 46 toneladas de cocaína y 200 de hachís. EFE

(Foto)