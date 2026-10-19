El rumano Kovács pitará el R.Madrid-Leipzig y el italiano Sozza el Betis-Feyenoord

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Madrid, 19 oct (EFE).- El árbitro rumano István Kovács dirigirá el próximo miércoles el partido entre el Real Madrid y el Leipzig alemán, de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en la que el italiano Simone Sozza arbitrará el choque entre el Betis y el Feyenoord neerlandés.

Según las designaciones confirmadas por la UEFA, el equipo arbitral del Real Madrid-Leipzig (21.00h) en el Santiago Bernabéu lo completarán los también rumanos Tomasz Kwiatkowski en el VAR, Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes y Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro, junto al belga Bram Van Driessche como asistente del VAR.

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En el Betis-Feyenoord (21.00h) en La Cartuja junto a Simone Sozza estarán los también italianos Daniele Chiffi en el VAR, Giovanni Baccini y Davide Imperiale como asistentes, Andrea Colombo como cuarto árbitro y Fedayi San como asistente del VAR.

Entre las designaciones confirmadas por la UEFA este lunes también figura la del español Carlos Del Cerro Grande, que actuará como VAR en el Bayern Múnich-Arsenal, dentro del equipo arbitral que dirigirá el italiano Davide Massa. EFE

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