El Leganés, cinco cambios en el banquillo en poco más de una temporada

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Madrid, 19 oct (EFE).- Luis Carrión, anunciado como nuevo técnico del Leganés tras la destitución de Rubén Albés, se convertirá en el quinto inquilino del puesto desde el descenso del club a la categoría de plata del fútbol español en el mes de mayo del 2025.

La caída a Segunda supuso la marcha de Borja Jiménez, el artífice del ascenso previo, y a partir de ese momento se inició una situación de inestabilidad en el banquillo que dura hasta hoy, mientras el club busca dar con el hombre que sea capaz de enderezar el rumbo.

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El primero de la lista fue Paco López, de contrastada experiencia en LALIGA Hypermotion. Su fichaje se anunció el 10 de junio del 2025 y su salida el 4 de diciembre de ese mismo año, tras caer el equipo eliminado en la Copa del Rey como local frente al Albacete.

Fue el encargado de gestionar la realidad inmediatamente después de la caída desde Primera y tras empezar la temporada con cuatro empates en sus cuatro primeros partidos, acabó saliendo después de una racha de cinco derrotas en seis encuentros, incluido el copero ante los castellano-manchegos.

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Decidió entonces la entidad apostar por el entrenador del filial, Igor Oca, descartando su interinidad y asentándole como responsable de pleno derecho. De su mano las cosas no mejoraron. De hecho los suyos tras seis derrotas en ocho partidos y solo una victoria en diez se vieron abocados a una situación límite, jugarse la permanencia a una carta en casa ante el Mirandés.

De manera sorpresiva, para ese duelo a vida o muerte, la entidad decidió prescindir de Oca y apostar para un único partido por Carlos Martínez, leyenda del club y que ya le había dirigido previamente en otra situación delicada posterior a la destitución de Imanol Idiakez en el 2023.

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Martínez cumplió con su cometido, pero no fue suficiente para que siguiera en el cargo. Así, se decidió dar las riendas del ambicioso proyecto leganense, encabezado por el delantero Álvaro Morata, a Albés. Este se marcha ahora después de nueve jornadas, dejando al plantel sumido en una crisis de resultados al haber cosechado una victoria, un empate y cuatro derrotas en las últimas seis jornadas, sin marcar un gol en cinco de esos encuentros. EFE