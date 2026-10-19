El Kids&Us Manresa, a romper su mala racha ante el nuevo proyecto de Luka Doncic en Roma

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Manresa (Barcelona), 19 oct (EFE).- El Kids&Us Manresa, inmerso en una racha de seis derrotas en siete partidos entre todas las competiciones, visitará este martes (20:30 CET) al BC Roma, el nuevo proyecto de Luka Doncic en la capital italiana, reforzado con el ala-pívot internacional canadiense y exjugador de la NBA Kelly Olynyk.

Los del Bages buscarán el segundo triunfo de la temporada en la Eurocopa para no alejarse de las posiciones que dan acceso a los octavos de final de la competición, todo ello ante un rival directo que cuenta con una victoria más en la tabla.

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El conjunto italiano, quinto con un balance de 2-1, está empatado con el segundo clasificado, mientras que el Kids&Us Manresa ocupa la sexta plaza con un triunfo y dos derrotas.

El equipo dirigido por Diego Ocampo llegará a este encuentro en una mala dinámica de resultados, sin saber lo que es ganar en la Liga Endesa y con tan sólo una victoria en la Eurocopa.

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Al igual que en el último partido de la ACB, en el que el Kids&Us Manresa cayó por 72-84 ante el Unicaja Málaga, el base Rafa Villar (fisura de muñeca), el escolta Lukasz Kolenda (gastroenteritis) y el ala-pívot Timmy Allen (molestias en el aductor) continuarán de baja.

La de Allen será seguramente la baja más relevante, ya que es el jugador más en forma de la plantilla, con más de 20 puntos de media por encuentro. Para ganar al BC Roma, jugadores que habitualmente no anotan tanto tendrán que dar un paso adelante.

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El conjunto romano, además del mencionado Olynyk como reciente fichaje estrella, cuenta con una plantilla con grandes nombres, como el base Nico Mannion, el escolta Erik Stevenson y el pívot Marko Simonovic.

Todos ellos entrenados por el italiano Alessandro Magro, que cuenta con amplia experiencia en competiciones continentales tras su paso por el Brescia y el Wolves de Vilna lituano.

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En la previa de este encuentro habló el técnico asistente Nacho Juan, que destacó la gran dificultad del mismo. "Jugaremos contra un equipo muy completo y ahora mismo nuestra prioridad es dar una buena imagen ante nuestra afición. Tendremos que subir nuestro nivel físico, ya que cuentan con grandes jugadores en el uno por uno", dijo.

"Seguiremos con las mismas bajas que el fin de semana, por lo que será muy importante jugar como un equipo. Si somos capaces de jugar a nuestro ritmo, que es rápido, tendremos opciones de ganar", señaló.

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EFE

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