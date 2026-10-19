El juez acerca la amnistía para Puigdemont entre críticas al Constitucional por falta de "mesura" en su sentencia

14/10/2019 El magistrado del TS Pablo Llarena sale del Tribunal Supremo tras haber acordado, al notificarse la sentencia del 'procés' emitir una nueva orden europea e internacional de detención y entrega del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en Madrid (España), a 14 de octubre de 2019. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El magistrado del Tribunal Supremo instructor del 'procés', Pablo Llarena, ha acordado, de acuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), levantar la orden de detención al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, cuya aplicación de la amnistía depende de la Sala de lo Penal, aunque ha criticado a la corte de garantías por falta de "mesura en los calificativos" de su sentencia.

En el auto de este lunes en el que el magistrado confirma el fin de la orden de detención, Llarena reivindica que la interpretación que hizo de la ley de amnistía "no se sitúa al margen de los principios constitucionales", toda vez que cinco magistrados del Constitucional defendieron "la validez" de dicha interpretación.

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"Que casi la mitad del Tribunal Constitucional considere constitucionalmente admisible esa interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura", critica el magistrado, añadiendo que la decisión del TC "vincula", pero que los adjetivos "no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al tribunal".

Fue el pasado 7 de octubre cuando el TC remitió al Supremo la sentencia que ordenaba aplicar la amnistía al delito de malversación y amparar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa, y después también de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartara afectación a los intereses comunitarios y avalara la ley.

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En su sentencia, el Constitucional criticó que "los autos impugnados hicieron una interpretación extensiva de la excepción, ajena a su genuino sentido y finalidad", lo que se traduce "en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".

CENSURA QUE EL TC HABLE DE UNA INTERPRETACIÓN "INADMISIBLE"

El magistrado recuerda que el Constitucional entiende que "el beneficio personal que excluye la amnistía debe poder distinguirse del coste de realizar el proyecto político de desarrollar un referéndum ilegal de independencia" y que "pagar con fondos públicos los gastos de la consulta no permite afirmar, sin algo más, que sus promotores se hayan enriquecido por no haberlos pagado de su bolsillo".

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Para el órgano de garantías, añade Llarena, "la misma financiación que la ley quiso amnistiar se convertiría en la razón para no aplicar la amnistía".

El juez instructor explica que "comprende esa objeción", pero disiente de que "conduzca necesariamente a calificar la interpretación del Tribunal Supremo como inadmisible o imprevisible".

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"Mantengo mi criterio sobre la interpretación de la ley ordinaria que nos correspondía realizar y, además, discrepo de que nuestro criterio se situara fuera de las respuestas que la Constitución permite", expone.