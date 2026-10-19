El FIATC Girona, a hacerse fuerte en Fontajau para seguir líder en Europa

Guardar

Girona, 19 oct (EFE).- El FIATC Girona recibirá este martes (20.00 horas) al Zastal Zielona Gora polaco con el objetivo de hacerse fuerte en Fontajau para seguir líder del grupo B de la Copa FIBA Europa, dos días después de batir al Leyma Coruña (110-90) con una exhibición de Jassel Pérez.

El alero dominicano firmó una actuación extraordinaria y dinamitó el récord de puntos (40), de triples (9/13) y de valoración de un jugador del club catalán en la Liga Endesa.

PUBLICIDAD

El equipo de Moncho Fernández afrontaba el encuentro con "ocho jugadores y medio" por las bajas de Pep Busquets, Maxi Fjellerup, Isaac Vázquez y Stanley Whittaker y las molestias de Andrzej Pluta, pero supo sufrir y al final ganó con brillantez, gracias a un último cuarto excelente (36-14).

El Girona también estableció nuevos récords históricos de valoración (129), anotación sin prórroga (110), mayor diferencia en un solo cuarto (22) y triples (20) y dejó atrás las dolorosas derrotas contra el Kosner Baskonia (118-78) y el Río Breogán (115-92).

PUBLICIDAD

En Fontajau, suma tres victorias en tres duelos: contra el UCAM Murcia (84-77) y el propio Coruña y contra el Dinamo de Bucarest rumano (87-75).

El equipo también ganó al Coretec Oostende belga en la segunda jornada de la Copa FIBA Europa y es líder con pleno de triunfos en su debut continental, con una victoria de renta sobre cuatro rivales: el Patrioti Levice eslovaco, el Coretec Oostende, el Zastal Zielona Gora y el Dinamo de Bucarest. Cierra el grupo B el NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro.

PUBLICIDAD

Vencer al Zastal Zielona Gora daría un poco más de confianza al bloque en un inicio de temporada muy complicado y exigente debido a las lesiones.

El conjunto polaco suma un balance de una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas de la competición, El alero estadounidense Trazarien White, autor de 43 puntos en la primera jornada ante el NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro (80-90), es el líder ofensivo del Zastal Zielona Gora.

PUBLICIDAD

Contra el Coruña, además del mencionado Jassel Pérez, también brillaron el interior David N'Guessan (19 puntos, cuatro rebotes y 25 créditos de valoración) y Martinas Geben y Pluta.

El base estadounidense Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League, firmó su partido más discreto, con solo cuatro puntos y un 0 de valoración. EFE

PUBLICIDAD

asm/vmc/og