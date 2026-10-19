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El Boca Juniors aspira a una remontada en el Maracaná con Leandro Paredes recuperado

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São Paulo (Brasil), 19 oct (EFE).- El Boca Juniors acude este martes al Maracaná de Río de Janeiro liderado por Leandro Paredes, con la obligación de remontar un gol en contra frente al Vasco da Gama para mantener vivo el sueño de clasificarse para la final de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño dio la sorpresa la semana pasada, llevándose una valiosa victoria por 0-1 en La Bombonera de Buenos Aires con un gol de Adson.

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El cuadro 'xeneize' desembarcó en Brasil atrás en el marcador, pero con la intención de remontar, sobre todo después de la recuperación exprés de Paredes de un desgarro muscular que lo dejó en la enfermería en el último compromiso del equipo en el Torneo Clausura de Argentina.

El Boca llega con la moral alta después de su victoria contra el Talleres por 2-1 el pasado viernes, que deja al equipo azul en segunda posición de la tabla del torneo local.

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El Vasco da Gama encara el partido de la Sudamericana como un duelo a vida o muerte, pues supone su oportunidad de volver a una final continental por primera vez en 26 años, después de la final de la Copa Mercosur de 2000.

La Sudamericana es la mejor posibilidad de dar una alegría a la 'torcida' del club carioca en una temporada complicada.

El Vasco pasa por aprietos en el Campeonato Brasileño después de su derrota del fin de semana ante el São Paulo, que lo ha dejado en decimoquinta posición de la tabla, tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Los brasileños tendrán dos bajas importantes en ataque ante el Boca, la del argentino Facundo Colidio, quien no está inscrito en la competición, y la del colombiano Andrés Gómez, que está sancionado por su expulsión en Buenos Aires.

Por ello, el técnico Pedro Emanuel podría dar entrada al colombiano Marino Hinestroza, quien todavía no se ha estrenado como goleador esta temporada.

El equipo que se imponga en el duelo del Maracaná jugará la final del torneo, el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia), contra el ganador de la semifinal entre el Atlético Mineiro brasileño y el Montevideo City Torque.

- Alineaciones probables:

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique , Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano ; Adson, Marino Hinestroza; y Bruno Duarte da Silva.

Entrenador: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela, auxiliado por su compatriota Juan Soto en el VAR.

Hora: 21:30 (00:30 del miércoles).

Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro. EFE

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