El 77 % de los andaluces está preocupado por Ceuta y su repercusión, según el CIS andaluz

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Sevilla, 19 oct (EFE).- El 77 % de los andaluces está muy o bastante preocupado porque la situación de Ceuta pueda repercutir en Andalucía, y el 38,8 % considera que la llegada masiva de inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma fue “una invasión”, y “un ataque a la soberanía española” para el 27,7%.

Estos datos se recogen en el Barómetro Andaluz que publica la Fundación Centra, resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre 11 y el 25 de septiembre, que muestra, en una escala de 0 a 10, una media de 8,26 puntos la preocupación por la actual situación de la ciudad autónoma de Ceuta.

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Los andaluces que reclaman una mayor firmeza diplomática con Marruecos suman el 24,8 % y los que abogan por la expulsión de todos los inmigrantes ascienden al 24,7 %, mientras que el aumento de efectivos militares es respaldado por el 20,9 % como solución para esta situación.

En la encuesta se pone de manifiesto que el acceso y el precio de la vivienda encabezan los principales problemas de los andaluces tanto de España (27,5 %) como de Andalucía (22,4 %) y se convierte en la cuestión que más afecta personalmente a los encuestados (30,8 %).

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La insatisfacción con la política y la corrupción en España ocupan el segundo lugar (16,8 %), seguidas del paro (8,9 %) y la sanidad (5,6 %), mientras que en Andalucía, el segundo motivo de preocupación es el paro (13,8 %) seguido de la sanidad (12,9 %), al tiempo que la inmigración ilegal es mencionada por el 7,3 % en cuarto lugar.

Casi el 20 por ciento de los encuestados -el 19,3 por ciento- cree que el PP es el partido que daría mejor respuesta a los problemas en España, mientras que para el 14,8 por ciento cree que serían tanto el PSOE como Vox.

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El 45,1% de los andaluces valora positivamente la gestión del Gobierno de coalición de PP y Vox en la Junta de Andalucía; el presidente, Juanma Moreno, recibe una valoración media de 5,55 puntos sobre 10 y su gestión es calificada como buena o muy buena por el 47 %, con un grado de conocimiento que se sitúa en el 93,3 %.

En cuanto al resto de líderes políticos, le siguen por porcentaje de conocimiento y valoración media: María Jesús Montero (88,9 % y 3,20 puntos), Manuel Gavira (56 % y 4,06), Antonio Maíllo (50,6 % y 4,52) y José Ignacio García (39,4 % y 5,72).

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La gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España es calificada como mala o muy mala por el 67,5 % de los andaluces y entre posibles candidatos a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo destaca como primera elección (19,8 %).

Preguntados por el grado de confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, el Ejército obtiene una media de 6,94 puntos y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de 6,82.

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A continuación, se sitúan el Parlamento de Andalucía (5,44), el Gobierno de la Junta de Andalucía (5,16), los ayuntamientos (5,13), la Unión Europea (5,06), los tribunales de Justicia (4,76), los medios de comunicación (4,15), el Congreso de los Diputados (3,74), el Gobierno de España (3,09) y los partidos políticos (2,78). EFE

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