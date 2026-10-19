Espana agencias

El 77 % de los andaluces está preocupado por Ceuta y su repercusión, según el CIS andaluz

Guardar

Sevilla, 19 oct (EFE).- El 77 % de los andaluces está muy o bastante preocupado porque la situación de Ceuta pueda repercutir en Andalucía, y el 38,8 % considera que la llegada masiva de inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma fue “una invasión”, y “un ataque a la soberanía española” para el 27,7%.

Estos datos se recogen en el Barómetro Andaluz que publica la Fundación Centra, resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre 11 y el 25 de septiembre, que muestra, en una escala de 0 a 10, una media de 8,26 puntos la preocupación por la actual situación de la ciudad autónoma de Ceuta.

PUBLICIDAD

Los andaluces que reclaman una mayor firmeza diplomática con Marruecos suman el 24,8 % y los que abogan por la expulsión de todos los inmigrantes ascienden al 24,7 %, mientras que el aumento de efectivos militares es respaldado por el 20,9 % como solución para esta situación.

En la encuesta se pone de manifiesto que el acceso y el precio de la vivienda encabezan los principales problemas de los andaluces tanto de España (27,5 %) como de Andalucía (22,4 %) y se convierte en la cuestión que más afecta personalmente a los encuestados (30,8 %).

PUBLICIDAD

La insatisfacción con la política y la corrupción en España ocupan el segundo lugar (16,8 %), seguidas del paro (8,9 %) y la sanidad (5,6 %), mientras que en Andalucía, el segundo motivo de preocupación es el paro (13,8 %) seguido de la sanidad (12,9 %), al tiempo que la inmigración ilegal es mencionada por el 7,3 % en cuarto lugar.

Casi el 20 por ciento de los encuestados -el 19,3 por ciento- cree que el PP es el partido que daría mejor respuesta a los problemas en España, mientras que para el 14,8 por ciento cree que serían tanto el PSOE como Vox.

El 45,1% de los andaluces valora positivamente la gestión del Gobierno de coalición de PP y Vox en la Junta de Andalucía; el presidente, Juanma Moreno, recibe una valoración media de 5,55 puntos sobre 10 y su gestión es calificada como buena o muy buena por el 47 %, con un grado de conocimiento que se sitúa en el 93,3 %.

En cuanto al resto de líderes políticos, le siguen por porcentaje de conocimiento y valoración media: María Jesús Montero (88,9 % y 3,20 puntos), Manuel Gavira (56 % y 4,06), Antonio Maíllo (50,6 % y 4,52) y José Ignacio García (39,4 % y 5,72).

La gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España es calificada como mala o muy mala por el 67,5 % de los andaluces y entre posibles candidatos a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo destaca como primera elección (19,8 %).

Preguntados por el grado de confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, el Ejército obtiene una media de 6,94 puntos y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de 6,82.

A continuación, se sitúan el Parlamento de Andalucía (5,44), el Gobierno de la Junta de Andalucía (5,16), los ayuntamientos (5,13), la Unión Europea (5,06), los tribunales de Justicia (4,76), los medios de comunicación (4,15), el Congreso de los Diputados (3,74), el Gobierno de España (3,09) y los partidos políticos (2,78). EFE

dt/fs/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Pablo Motos recibirá entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre a un presentador, un cómico, dos actrices y dos periodistas en el programa de Antena 3

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Precio del oro en España hoy lunes 19 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España hoy lunes 19 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”

El ganador de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars’ ha querido declararle su amor a su pareja en el plató del concurso que vio nacer la relación

Ruben Torres le pide matrimonio a su novia en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’: “Yo venía con el corazón roto y tú me lo arreglaste”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

En directo | Elecciones generales 29-N, última hora: Feijóo presenta este lunes su ‘Contrato con España’

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”