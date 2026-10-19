EH Bildu dice que "todos" sus candidatos "tienen toda la legitimidad de concurrir a las elecciones" generales

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El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Mikel Zabaleta, ha defendido este lunes que "todos los candidatos y todas las candidatas de Euskal Herria Bildu" para las próximas elecciones generales son "personas libres, dueñas de sus derechos civiles y políticos" y, por lo tanto, tienen "toda la legitimidad de concurrir en estas elecciones".

Tras anunciar que uno de los candidatos al Senado por la coalición abertzale será Floren Aoiz -quien fuera miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna-, Zabaleta ha indicado que "se repite un guion que era muy previsible del bloque reaccionario", el cual se verá en estos comicios y "probablemente también en las próximas elecciones forales y municipales".

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"Lo que vemos también es que existe un nerviosismo hacia Euskal Herria Bildu porque es una fuerza que está en alza y continuamente se pretende sacar ese comodín de ETA", ha expuesto el parlamentario, quien ha argumentado que se pretende utilizar dicho argumento para evitar el debate sobre "otras cuestiones que realmente preocupan a la gente". "No se quiere hablar de vivienda, no se quiere hablar abiertamente de pensiones, no se quiere hablar del encarecimiento de la vida; y desde Euskal Herria Bildu no vamos a alimentar esta polémica o este intento de desprestigio", ha concluido.