Detenidos dos hombres por una agresión sexual a una mujer sin hogar en Barcelona

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Barcelona, 19 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres acusados de una agresión sexual a una mujer sin hogar en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

La agresión sexual se produjo la madrugada del pasado sábado, y los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer domingo, poco después de la una del mediodía, a dos hombres por su presunta implicación en los hechos, según ha avanzado el Caso y han confirmado a EFE fuentes policiales.

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La agresión sexual ocurrió en la plaza Tirant lo Blanc del distrito de Sant Martí y los dos hombres fueron arrestados horas después cerca de la calle Salvador Espriu.

Según han informado a EFE fuentes de los Mossos, los dos detenidos tienen 25 y 26 años y ambos cuentan con seis antecedentes policiales.

La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Sant Martí se ha hecho cargo del caso. EFE