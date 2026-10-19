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Canarias urge al Estado más medios por la llegada de migrantes, sobre todo a El Hierro

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Las Palmas de Gran Canaria, 19 oct (EFE).- El Gobierno de Canarias ha insistido este lunes en reclamar al Ejecutivo central más medios y diálogo para abordar la situación que sufre el archipiélago por la llegada de inmigrantes en cayucos y pateras, en especial a la isla de El Hierro, donde ha dicho que es "tremendamente complicada".

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha destacado que este domingo volvieron a fallecer tres personas tras la llegada de dos cayucos a El Hierro y "no nos podemos acostumbrar a este goteo de muertes incesantes en la ruta del Atlántico, que sigue costando la vida a miles de personas".

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La realidad, según Cabello, es que la "Ruta Atlántica está abierta y siguen falleciendo personas todos los días y el Estado sigue sin dar una respuesta" al territorio fronterizo de Canarias, así como al de Ceuta y Melilla, por lo que ha pedido "que se aborde el asunto de manera definitiva, cuanto antes".

Ha lamentado que se siga en una "bronca continua" para ver cómo abordar el fenómeno migratorio en las costas de Canarias, que actúa "en solitario, en especial en El Hierro".

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El portavoz del Ejecutivo canario ha subrayado que "no se puede seguir viendo muertes y entierros en El Hierro" de inmigrantes.

Ha enfatizado que el incremento en la llegada de migrantes a las islas el pasado mes de septiembre fue de un 172 % y en lo que va de octubre se ha elevado a un 185 %, en relación al mismo periodo de 2025.

Desde el pasado 1 de octubre han arribado a las islas 2.308 inmigrantes, frente a los 808 del pasado año, y de ellos 238 son menores de edad, con lo que suman 629 los llegados desde el pasado mes de enero, ha detallado.

Canarias atiende en estos momentos a 2.614 menores migrantes no acompañados, por lo que la situación es de "contingencia grave" y se ha tenido que volver abrir un centro en Lanzarote para poder atenderlos, ha indicado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. EFE

(foto)

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