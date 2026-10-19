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Cambio de guion en el Betis

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Sevilla, 19 oct (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini pasa página, cambia de guion y ha vuelto este lunes a entrenar después del partido liguero del pasado sábado ante el Barcelona (2-5) para empezar a preparar el duelo del próximo miércoles ante el Feyenoord neerlandés de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Con sensaciones recobradas tras el choque liguero, Pellegrini afronta la máxima competición continental después del partido ante el Barcelona y el regusto amargo dejado por discutidas decisiones arbitrales como las que costaron la anulación de un golazo al argentino Giovani Lo Celso o la expulsión del uruguayo Facundo Bernal, entre otras.

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Con seis puntos de seis posibles en la fase de liguilla de la Liga de Campeones, tras las victorias a domicilio ante el Lille y en La Cartuja frente al Oporto, el Betis llega de nuevo ante su afición para encadenar un nuevo triunfo que le dejaría más que expedita la vía para entrar entre los veinticuatro de las fases de privilegio.

Sin confianzas y centrados en el día a día que exige el chileno, los futbolistas verdiblancos han vuelto a la ciudad deportiva para una sesión en la que, en los minutos abiertos a los medios, no ha estado con el grupo el delantero colombiano Cucho Hernández, sustituido en la última media hora del duelo ante los culés por el irlandés Troy Parrott.

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Será Pellegrini el que en su comparecencia de este martes previa al partido confirme la disponibilidad del punta cafetero, aunque en su habitual sistema de rotaciones, el delantero dublinés cuenta con todas las papeletas para salir en el once inicial ante el Feyenoord.

Junto a él, el chileno podría volver a contar con pesos pesados a los que dio descanso en Liga como Marc Bartra, Marc Roca, Isco Alarcón o el brasileño Antony dos Santos, mientras que podría volver a una convocatoria Aitor Ruibal, ya en la fase final de su puesta a punto tras una operación de rodilla.

Uno de los factores que Manuel Pellegrini podría tener en consideración en la confección de su once será la continuidad en el mediocentro de Facundo Bernal habida cuenta de que su expulsión le acarreará una sanción que le impedirá jugar en Liga un mínimo de un partido, el del próximo domingo ante el Celta en Balaídos.

Pellegrini perfilará la preparación del duelo ante el Feyenoord este martes en la ciudad deportiva 'Luis del Sol' antes de comparecer ante los periodistas, mientras que su colega Giovanni van Bronckhorst hará lo propio por la tarde en La Cartuja tras dirigir su último entrenamiento en tierras holandesas. EFE

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