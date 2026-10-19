Bustinduy: el decreto de comidas en residencias y hospitales está listo para su aprobación

Guardar

Madrid, 19 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que "está listo" el decreto para garantizar una alimentación saludable en centros residenciales, hospitales y escuelas infantiles de 0 a 3 años, que espera sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 27 de octubre.

Durante la rueda de prensa para evaluar los últimos datos del sistema de dependencia, Bustinduy ha reconocido que no ha sido fácil completar la tramitación de esta norma que suscita "conflictos de intereses" y "fuertes resistencias" de una industria "organizada".

PUBLICIDAD

"La norma está lista y espero que pueda ir al próximo Consejo de Ministros, no al de mañana, sino al siguiente", ha señalado el ministro, quien opina que es "de las más importantes" que se aprobará en esta legislatura. "Es algo de sentido común" y "cuenta con apoyo absolutamente transversal de la sociedad española, que trasciende cualquier división ideológica o política", ha añadido.

"Es una norma que refleja fuertes resistencias porque hay lobbies y hay sectores empresariales muy poderosos que no tienen mucho interés en que prevalezca el derecho al bienestar y a la alimentación y a la salud sobre el derecho al lucro", ha aseverado.

PUBLICIDAD

"Como siempre pasa, la política va de esto, hay contradicciones y hay conflictos entre intereses diferentes, y este ministerio hasta el último minuto va a defender siempre la perspectiva de los derechos y el bienestar de la gente trabajadora frente a cualquier interés económico".

Para Bustinduy, la alimentación va a dejar de ser "una variable de ajuste económico para obtener lucro o para reducir los costes de gestión del sistema salud, para convertirse en una de las palancas esenciales para garantizar el bienestar y la calidad de vida, tanto en los hospitales como en las residencias".

PUBLICIDAD

Con el decreto de alimentación saludable en hospitales y residencias se quiere garantizar que al menos el 90 % de las raciones de frutas y verduras que se sirvan en los centros deban ser frescas y de temporada, además de un 10 % producción ecológica y procedente de circuitos cortos.

Además, establecerá que en aquellos centros que cuenten con posibilidad de instalaciones para cocina, la totalidad de las comidas deberán ser preparadas en ellas, una medida que busca evitar la utilización de productos precocinados y alimentos ultraprocesados.

PUBLICIDAD

Para asegurar la variedad en los menús, Consumo recoge que estos no puedan repetirse al menos cada 14 días en hospitales y 28 días en residencias.

Consumo quiere extender las pautas del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables a los menús de las escuelas infantiles de 0 a 3 años para asegurar que se consuma fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

PUBLICIDAD

Estos centros deberán adoptar las medidas necesarias para promover la lactancia materna tanto presencialmente como de forma diferida. EFE