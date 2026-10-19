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Aagesen pide "máxima precaución" ante "situación muy complicada", ya con menor impacto

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Madrid, 19 oct (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido este lunes "máxima precaución" ante la "situación muy complicada" provocada por la dana Adam en puntos de la zona Mediterránea si bien las lluvias son ya "menos intensas" y de menor impacto que en las últimas horas.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por EFE, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha confirmado además que junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará hoy hacia las 12.30 horas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) en Madrid, dependiente del Ministerio del Interior.

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"Ahí estaremos para estar informados de primera mano de las distintas unidades para tener conocimiento", ha dicho la ministra, quien ha permanecido en contacto desde el pasado viernes con los presidentes de las comunidades autónomas de la zona mediterránea afectadas por este episodio "muy adverso".

Aagesen ha destacado que "es fundamental la anticipación, la previsión, el adelanto, tener información de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), que ha sido muy precisa y constante durante este episodio tan complicado".

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Según ha dicho, "hablar de una dana que tiene nombre (Adam) significa que la situación puede ser muy destructiva y realmente lo hemos visto en ese Mediterráneo".

Desde las 10.00 horas ya no continúa activado el aviso rojo (que advierte de un peligro extraordinario) en el sur de Valencia y en el norte de Alicante, aunque la situación "sigue siendo adversa, hay muchos acumulados y la situación hidrológica es muy complicada", ha alertado.

"Por lo tanto, aunque se ve una disminución en esas zonas más afectadas de la precipitación, vemos que también va avanzando hacia el norte; es decir, se va a desplazar hacia el norte de Valencia, posteriormente a Tarragona y al litoral catalán, Barcelona", ha dicho.

En este contexto, Aagesen ha considerado importante recordar el vínculo de este episodio y la emergencia climática: "Hablamos de un Mediterráneo que incluso a mediados de octubre marcaba temperaturas récord de 25 grados, entre tres, cuatro grados por encima de la media, algo que ya recurrente y que tiene una evidencia muy clara que se llama cambio climático".

"Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un país con una alta vulnerabilidad y tenemos que actuar de forma coordinada y ser conscientes de que esa amenaza requiere respuesta", ha dicho. EFE

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