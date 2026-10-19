3 muertos, 145 municipios confinados y varios rescates por lluvias en Comunidad Valenciana

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València, 19 oct (EFE).- El episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Comunitat Valenciana ha dejado tres víctimas mortales y numerosos rescates de personas atrapadas en coches, viviendas y tejados, y ha obligado a confinar hasta 145 municipios de los litorales sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante.

En estos momentos, la situación mejora y se ha levantado el confinamiento de la práctica totalidad de localidades, excepto ocho: Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar, en el litoral sur de Valencia; y Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante, según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

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En estas dos zonas de la comunidad, que han estado en alerta roja durante el domingo y la mañana de este lunes, se han acumulado más de 700 litros por metros cuadrado, y se ha producido más de un millar de incidentes desde el pasado sábado, aunque en estos momentos ya se ha rebajado la alerta meteorológica.

Los servicios de emergencia que trabajaban en el rescate de personas incomunicadas han hallado este lunes el cadáver de una mujer en el bajo de su casa en Oliva junto a su sobrina, que estaba viva, han confirmado fuentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Poco después, la Delegación del Gobierno ha confirmado la muerte de un hombre de 64 años a causa de un infarto en un campin de la misma localidad.

A estas dos víctimas mortales hay que sumar el caso de una mujer que este domingo por la tarde entró en el mar en Sagunto (Valencia) durante el temporal y cuyo cadáver fue localizado después en Canet d'En Berenguer.

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Las comarcas de la Safor, en Valencia, y la Mariana Alta, en Alicante, han sido las más afectadas por las lluvias torrenciales, que se han cebado especialmente con municipios como Oliva, Xàbia, Pego, Gandia, Dénia, Miramar, El Poblets o Piles, entre otros, y ha obligado activar la situación 2 de emergencia y a movilizar a la Unidad Miliar de Emergencias (UME).

Una quincena de helicópteros está participando en el rescate de decenas de personas que siguen atrapadas en tejados o viviendas, para los que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "muchísima paciencia" y les ha transmitido que se está trabajando "para llegar lo antes posible".

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Tanto los ayuntamientos afectados como la Generalitat y el Gobierno han emitido o lanzado numerosos avisos, entre ellos un Es-Alert, pidiendo a la ciudadanía, entre otras cosas, que permaneciera en sus viviendas, no circulara para evitar así desplazamientos y no bajara a sótanos ni a garajes.

Finalmente, la Generalitat ha elaborado una orden para confinar a un total de 145 municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante, aunque en el Cecopi de las 14 horas se ha levantado el confinamiento en todos ellos, excepto en ocho (cinco de Valencia y tres de Alicante).

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Varios de los ayuntamientos de las zonas afectadas han habilitado espacios municipales para acoger a los vecinos que se han visto perjudicados por los desbordamientos de ríos, como el Girona, o de barrancos, y que han provocado que el agua alcanzara más de 1,5 metros de altura en algunos lugares o que los coches se amontonaran en varias calles.

Por otra parte, unos 102.000 alumnos -80.913 de 42 municipios de la provincia de Valencia y 21.868 de 25 municipios de la de Alicante- se han visto afectados por la suspensión de clases debido a este temporal, según ha informado la Conselleria de Educación.

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Renfe mantiene la suspensión de la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació del Nord-Gandia) y C2 (València Estació del Nord-Moixent), y ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para sus clientes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X en la que ha pedido "mucha precaución" a la población y que siga las informaciones de los canales oficiales en emergencia. EFE

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(foto) (vídeo)