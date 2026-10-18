Temas del día de EFE España del domingo 18 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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TIEMPO LLUVIAS

Barcelona - Hallado el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida ayer en Cabrera de Mar (Barcelona)

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(Texto enviado a las 13:14. 478 palabras)

Madrid - Sánchez pide precaución ante la dana Adam y seguir las indicaciones de emergencias

(Texto enviado a las 12:33. 142 palabras)

- Aviso rojo por lluvias muy intensas en Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera

(Texto enviado a las 11:23. 378 palabras)

Ibiza - Protección Civil envía una alerta a los móviles en Ibiza y Formentera por lluvias intensas

(Texto enviado a las 12:01. 210 palabras)

- Registradas 61 incidencias por las fuertes lluvias en Ibiza y Formentera hasta mediodía

(Texto enviado a las 13:06. 284 palabras)

Algeciras (Cádiz) - Cortado por inundación un tramo del vial principal del puerto de Algeciras (Cádiz)

(Texto enviado a las 10:27. 261 palabras)

Málaga - Cae una parte del techo de un centro de salud en Málaga por la lluvia

(Texto enviado a las 12:26. 377 palabras)

Sevilla - El temporal deja casi noventa incidencias esta madrugada, en su gran mayoría en Málaga

(Texto enviado a las 10:11. 603 palabras)

València - Las lluvias dejan ya más de 200 litros en la comarca valenciana de La Safor

(Texto enviado a las 13:13. 255 palabras)

- Xàbia (Alicante) supera los 100 litros de lluvia acumulados en las últimas 12 horas

(Texto enviado a las 08:16. 149 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La Policía desmantela los asentamientos de migrantes más numerosos en Ceuta

(Texto enviado a las 13:12. 248 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Decenas de migrantes huyen por los montes de Ceuta tras actuar la Policía en el Tarajal

(Texto enviado a las 10:27. 246 palabras) (Foto) (Vídeo)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria - Dos personas fallecen y varias llegan heridas a El Hierro en un cayuco con 132 ocupantes

(Texto enviado a las 11:06. 163 palabras)

ELECCIONES PP

Madrid - Feijóo promete una ley antiocupaciones tras el 29N y se la encarga a Xavier Garcia Albiol

(Texto enviado a las 13:07. 150 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ERC

Barcelona - Rufián y Montero harán el primer acto de precampaña en Barcelona el próximo 24 de octubre

(Texto enviado a las 11:49. 144 palabras)

ELECCIONES VOX

Madrid - Abascal considera la unión de la izquierda en el Senado un "proyecto de ruina y traición"

(Texto enviado a las 09:41. 241 palabras)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - La carrera hacia el 29N avanza tras despejarse las incógnitas de las coaliciones

(Texto enviado a las 08:40. 600 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023724131)

ETA ANIVERSARIO

Bilbao - Pradales considera "intolerable" reivindicar la lucha armada tras 15 años del fin de ETA

(Texto enviado a las 10:16. 601 palabras)

San Sebastián - EH Bildu dice que Declaración de Aiete sirvió para la resolución del "conflicto político"

(Texto enviado a las 11:22. 485 palabras)

Madrid - Quince años del fin de ETA: una decena de causas abiertas y muchos crímenes sin resolver

(Texto enviado a las 08:31. 1.519 palabras) (Foto)

Bilbao - El terrorismo en el aula: la asignatura pendiente y ausente 15 años después del fin de ETA

(Texto enviado a las 08:31. 960 palabras) (Foto)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Huelva - Ocho detenidos y tres toneladas de hachís incautados de una narcolancha en Huelva

(Texto enviado a las 09:34. 274 palabras) (Foto)

CRISIS VIVIENDA (Entrevista)

Madrid - La acampada de Sol resiste a la lluvia tras tres semanas de protesta por la vivienda

(Texto enviado a las 12:26. 377 palabras)

Alicante - Una experta propone limitar temporalmente el crecimiento de los precios de alquiler

(Texto enviado a las 10:05. 647 palabras) (Foto)

BANCA RESULTADOS

Madrid - La gran banca española gana cerca de 29.235 millones de euros hasta septiembre, un 15 % más

(Texto enviado a las 09:02. 764 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8021085232)

CUERPO ENTREVISTA

Barcelona - Cuerpo recuerda que la subida de pensiones la garantiza una ley de 2021 que el PP rechazó

(Texto enviado a las 10:47. 361 palabras)

DEFENSA CNI

Madrid - El CNI busca ingenieras para afrontar las amenazas de la IA y la computación cuántica

(Texto enviado a las 09:30. 719 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8000571425)

POLICÍA EUROPEA

Madrid - La Guardia Civil, segunda fuerza más destacada de la gendarmería europea internacional

(Texto enviado a las 11:02. 471 palabras)

CÁNCER MAMA

Madrid - El PSOE pone los cribados de cáncer de mama como prioridad absoluta en víspera día mundial

(Texto enviado a las 10:17. 283 palabras)

Santander - Gisela, paciente oncológica: No soy una guerrera, me tocó transitar por un cáncer de mama

(Texto enviado a las 09:17. 560 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Jess Marozof y su guía de supervivencia milenial del cáncer de mama: "El humor me salvó"

(Texto enviado a las 10:38. 662 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CEMENTERIOS MUSULMANES

Madrid - España suma 44 cementerios musulmanes pero sólo 14 con sepulturas libres, según un estudio

(Texto enviado a las 08:00. 800 palabras) (Foto)

NEUROCIENCIA COMUNICACIÓN (Entrevista)

Madrid - La ciencia: más cerca de conectar el cerebro con tecnologías cotidianas como el móvil

(Texto enviado a las 10:45. 735 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8021646538)

SEGURIDAD INFORMÁTICA (Crónica)

Barcelona - Ralph Echemendia, 'hacker de Hollywood': "La IA permite ataques complejos sin saber mucho"

(Texto enviado a las 10:12. 719 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IGOR YEBRA

Bilbao - La esclerosis múltiple retiró a Igor Yebra de la danza, pero le abrió el pensamiento

(Texto enviado a las 09:35. 850 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGUA MUNICIPIOS (Crónica)

Alcorlo (Guadalajara) - Se cumple medio siglo del éxodo de Alcorlo (Guadalajara), un pueblo convertido en pantano

(Texto enviado a las 10:22. 706 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ALIMENTACIÓN CONSUMO

Madrid - Del bañador al turrón: la Navidad se adelanta por motivos logísticos y de consumo

(Texto enviado a las 09:22. 670 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8022482872)

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Más de 16.000 personas en la cola virtual para asistir el acto con Leo Messi en Oviedo

(Texto enviado a las 11:29. 366 palabras)

Barcelona - Humanismo y artesanía visual: el antídoto Ghibli frente a la IA que atrapa a los creadores

(Texto enviado a las 10:07. 848 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021634015)

Más de 16.000 personas en la cola virtual para asistir el acto con Leo Messi en Oviedo

SERIES ESTRENO (Entrevista)

Madrid - Shemar Moore: Estoy viviendo mi sueño con la serie S.W.A.T, pero nada dura siempre

(Texto a las 09:30. 730 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE SITGES (Entrevista)

Sitges (Barcelona) - La película mexicana 'La mujer que soñaba bajo el agua' explora los horrores de la culpa

(Texto enviado a las 10:19. 707 palabras) (Foto)

CINE SEMINCI

Valladolid - Una Seminci con nombres propios

(Texto enviado a las 11:19. 772 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

21:00h.- Playa de las Américas (Tenerife).- CIENCIA STARMUS.- El astronauta canadiense Chris Hadfield, veterano de la Estación Espacial Internacional y de los transbordadores Atlantis y Endeavour, conversa con el compositor británico Rick Wakeman, del grupo Yes, en el festival científico Starmus. Pirámide de Arona.

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CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante y escritora estadounidense Patti Smith llega a Oviedo, donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Llega a Oviedo Stefan Schmitz, director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Albacete.- TOROS ALBACETE.- El alcalde de Albacete Manuel Serrano, asiste al Festival Taurino a beneficio de la Institución Benéfica Sagrado Corazón Cotolengo. Plaza de Toros.

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19:00h.- Madrid.- REAL ACADEMIA.- Acto de ingreso en la Real Academia Española de la filóloga Cristina Sánchez para ocupar la silla p minúscula. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- San Sebastián.- MÚSICA THE NATIONAL.- La banda estadounidense The National ofrece su único concierto de 2026 en San Sebastián dentro de la programación de Kursaal Eszena.

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21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL SONORA.- Conciertos sinfónico del grupo Efecto Pasillo, con la Orquesta Maestro Valle y Barrios Orquestados, en la tercera jornada del Festival Sonora. Plaza de Santa Ana.

EFE

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