Shemar Moore: Estoy viviendo mi sueño con la serie S.W.A.T, pero nada dura siempre

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Esperanza Ronda

Madrid, 18 oct (EFE).- A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Shemar Moore admite que siempre ha tenido "hambre de éxito" y ha trabajado duro para alcanzar su sueño de ser actor. "Nadie se imaginaba que tendría esta vida", reconoce a EFE el protagonista de la serie 'S.W.A.T', que regresa a la pequeña pantalla con la secuela 'Exiles'.

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"Me pellizco porque no solo estoy viviendo mi sueño, sino que el mundo entero me está viendo, literalmente", afirma Moore en una entrevista durante la promoción en Madrid de la nueva serie, que se estrena este lunes 19 de octubre en España en AXN.

Aunque es consciente de que "nada dura para siempre", siente que el personaje de Daniel 'Hondo' Harrelson, protagonista de 'S.W.A.T.', aún tiene historias que contar, después de la 'resurrección' de la franquicia con esta nueva secuela.

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"A todo el mundo le gusta ver 'Misión Imposible', 'El caso Bourne'... No digo que sea Tom Cruise, ni Jeremy Renner ni Matt Damon, pero soy Shemar Moore y 'Hondo', y aún no hemos terminado", señala.

Moore asegura que la nueva ficción es "más oscura, más cruda, con un lenguaje subido de tono", pero también ofrece "más humanidad", con una versión de su protagonista más vulnerable en su regreso, después de ser apartado del cuerpo de élite de la Policía de Los Ángeles por una misión fallida en la que murió un joven agente.

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Tras la emisión de la octava y última temporada, 'S.W.A.T.', producida por Sony Pictures Television en conjunto con CBS Studios, fue cancelada de forma definitiva en 2025 por la cadena estadounidense, después de que esta anunciara el final de la ficción en otras dos ocasiones anteriores, en 2023 y 2024.

El fin de la serie original, que era una adaptación de la clásica ficción de televisión de los años 70 conocida en España como 'Los hombres de Harrelson', ha dado paso a la secuela 'S.W.A.T Exiles', en la que Moore es sacado de su forzado retiro para liderar una nueva unidad formada por jóvenes agentes sin experiencia que deben afrontar misiones peligrosas.

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Algunos rostros conocidos de la audiencia como el sargento David 'Deacon' Kay (Jay Harrington), el comandante Robert Hicks (Patrick St. Esprit) y Victor Tan (David Lim) aparecen de nuevo en la ficción.

El actor, conocido también por su papel en 'Mentes criminales', reconoce que se siente afortunado por el apoyo de los fans del universo 'S.W.A.T.', en un momento de contenido desbordante en multitud de plataformas, en el que "es muy difícil que una serie se mantenga".

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Moore cree que comparte "similitudes" con 'Hondo', aunque considera que su personaje es más duro que él. "Creo que tienen un corazón parecido porque yo simplemente aporto mi experiencia al papel", explica,.

Y relata que interpretarlo es "casi terapéutico" porque le permite enfrentarse a sus propias debilidades y encontrar "esa fachada de dureza, tanto en los músculos como la mentalidad".

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Pese al éxito que ha logrado en estos más de 30 años de carrera, cuenta que también ha pasado por momentos muy complicados y ha tenido que lidiar con tragedias como la pérdida de sus padres, pero siempre, admite, lucha "por la luz".

"Las cosas no siempre me han ido bien. Pero la vida se trata de sobrevivir, de ver lo bueno, creer en lo bueno y soportar la oscuridad", señala.

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Antes de dedicarse a la interpretación, su sueño era convertirse en jugador de béisbol. "Si no podía ser deportista profesional, sabía que tenía talento para la creatividad", rememora agradecido por la carrera que ha construido, y espera que su trayectoria sirva de inspiración a otros.

"Quiero que la gente vea la serie porque están viendo a alguien que persigue sus sueños y no quiero que ese sueño termine", subraya.

También revela que al principio de su trayectoria buscaba la aprobación de los demás y quería demostrar que "era suficiente", pero asegura que con los años ha aprendido a sentirse cómodo consigo mismo. "No hay que disculparse por ser quien uno es", recalca.

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Moore reconoce que, aunque lleva trabajando más de tres décadas como actor, todavía teme perder el respaldo del público. "No quiero que los fans dejen de verme, porque si lo hacen, tal vez tenga que dejar de trabajar", confiesa. EFE

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