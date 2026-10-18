Registrado un terremoto de magnitud 2,8 con epicentro en Cájar (Granada)

Guardar

Granada, 18 oct (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto a primera hora de este domingo de magnitud 2,8 y con epicentro en Cájar (Granada), situada en el entorno metropolitano de la capital granadina.

El seísmo se ha producido hacia las 08.41 horas de la mañana y se ha localizado en una latitud 37.13 grados norte y una longitud 3.38 grados oeste, a una profundidad de cero kilómetros.

PUBLICIDAD

Este terremoto ha sido sentido en varios municipios del entorno, entre ellos en Alhendín, Armilla, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Las Gabias, Gójar, Maracena, Ogíjares y la capital granadina, y ha alcanzado una intensidad máxima de III en la escala del ING.

Este temblor se enmarca en la serie sísmica que la zona sur de Granada capital y su cinturón metropolitana registran desde el pasado 15 de agosto y que ha provocado numerosos daños cuantificados en más de 100 millones de euros por el Consorcio de Compensación de Seguros. EFE

PUBLICIDAD

1011118