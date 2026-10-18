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Quinn Simmins gana la Copa Japón tras imponerse en el mano a mano con Ben Healy

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Quinn Simmons, vigente campeón estadounidense de ciclismo y perteneciente al equipo Lidl-Trek, se adjudicó la victoria en la Copa Japón, prueba de un día celebrada sobre un trazado de 144.2 kilómetros con salida y llegada en Utsunomiya.

Simmons logró el triunfo imponiéndose en el sprint final al irlandés Ben Healy, del EF Education-EasyPost, junto al que recorrió los últimos 28 kilómetros, aventajando ambos al final a un grupo perseguidor de cinco corredores que entró a poco más de un minuto y diez segundos.

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El estadounidense, que logra su décima victoria como profesional y se convierte en el undécimo más joven en ganar la prueba en sus 33 ediciones, se mostró muy combativo desde el arranque, acelerando al frente del pelotón en los primeros kilómetros del recorrido nipón.

Posteriormente se fueron formando diversas escapadas, una de ellas con la presencia de su hermano Colby (EF Education-EsyPost) hasta que a falta de 28 kilómetros el ganador y Healy se distanciaron de un de los que a la postre fueron sus perseguidores, con quienes habían roto el pelotón muy poco antes. EFE

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