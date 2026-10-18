Pradales considera "intolerable" reivindicar la lucha armada tras 15 años del fin de ETA

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Bilbao, 18 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado "intolerable" que, quince años después del fin de la actividad de ETA, se continúe "reivindicando la lucha armada", se "idealice" a los miembros de la banda terrorista o se exhiban sus fotografías en espacios públicos por parte de ciertos sectores de la sociedad vasca.

En una carta que publican este domingo El Correo y El Diario Vasco con motivo del cese definitivo del terrorismo de ETA, titulada 'Aprender de nuestra historia', Pradales ha señalado que su "historial de terror" se sostuvo durante medio siglo porque hubo quienes "justificaron, alentaron y jalearon" sus atentados.

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"Personas normales, vecinas y vecinos", ha descrito, que consideraron que "el camino de las armas era el adecuado para lograr objetivos políticos" y que "era correcto señalar, dar información, o aplaudir públicamente un camino de extrema violencia".

Según ha recordado el lehendakari, los dirigentes políticos de la izquierda abertzale "se permitían amenazar con un 'recrudecimiento del conflicto' o alertaban de las 'consecuencias para todos', bajo la estrategia de la 'socialización del sufrimiento'".

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"ETA nació en contra de un Gobierno legítimo en el exilio y en contra de la mayoría de la sociedad vasca", ha rememorado, para destacar que fue "la voluntad mayoritaria de ésta" la que desencadenó que abandonara su actividad de manera definitiva el 20 de octubre de 2011.

La banda terrorista, ha recalcado, "no consiguió ni uno solo de sus objetivos", pero en cambio "dejó una larga estela de dolor, sufrimiento y muerte".

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Quince años después del anuncio del cese de su actividad, Pradales ha subrayado que "la primera sensación que queda es de alivio", aunque también "desazón por todo lo padecido" y "desencanto" pues quienes "justificaron y alentaron el terrorismo durante décadas mantienen con este pueblo una deuda moral que no ha prescrito".

En este sentido, ha tachado de "intolerable" que, a día de hoy, se siga "reivindicando la lucha armada, se idealice a los miembros de ETA o se exhiban sus fotografías en espacios públicos".

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Del mismo modo, ha tildado de "incomprensible" que la izquierda abertzale eluda apoyar declaraciones institucionales "unánimes" de respaldo a servidores públicos "amenazados".

"Y es inaceptable", ha reprochado, que se abstengan ante propuestas de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, pues "una sociedad democrática no puede construirse sobre el olvido".

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Sobre el futuro, el jefe del Ejecutivo vasco ha evocado a los 2.000 jóvenes que nacieron en octubre de 2011 y que cumplen 15 años a lo largo de este mes.

En este sentido, se ha preguntado si, como sociedad y como ciudadanos, están haciendo todo lo que está en su mano "para transmitir lo que pasó y contribuir a que no vuelva a ocurrir".

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"No podemos cambiar el pasado", ha constatado, si bien "está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia", pues "nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días".

Y en eso, ha asegurado, quienes hace 15 años decidieron "dejar por fin las armas, tienen mucho que decir y mucho por hacer".

Por último, el lehendakari se ha mostrado "convencido" de que las próximas generaciones obtendrán como legado "un futuro en paz y convivencia", algo que "durante demasiado tiempo parecía imposible".

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Para ello, ha lanzado una advertencia: "Debemos mirarnos en el espejo, cultivar la memoria" y "leer pausadamente la página antes de pasarla".

"Se lo debemos a todas las personas que han sufrido, a nuestra generación, a nuestras hijas e hijos. Para que nunca se despierten con la noticia de un nuevo asesinato o secuestro. Para que nunca tengan que volver a preguntarse 'hasta cuándo'", ha concluido. EFE

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