La película mexicana 'La mujer que soñaba bajo el agua' explora los horrores de la culpa

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Las cineastas mexicanas Carla Sierra y Ale García se adentran en el terror de la culpa extrema en 'La mujer que soñaba bajo el agua', una película presentada en el Festival de Sitges en la que Mabel Cadena se pone en la piel de una madre que desconecta de la realidad tras la muerte de su hijo.

"Siempre he tenido curiosidad por la mente humana, las enfermedades mentales, la neurociencia… y estudiando eso descubrí una enfermedad que se llama el síndrome de Capgras, que te desconecta lo visual de lo emocional. Tú ves a la persona y piensas que es idéntica, solo que el vínculo emocional no existe y crees que es un impostor. Me pareció terrorífico", cuenta a EFE la guionista Carla Sierra sobre el punto de partida de la cinta.

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De este modo, Sierra desarrolló junto a Ale García, codirectora de 'La mujer que soñaba bajo el agua', una película en la que Olga (Mabel Cadena), madre de dos hijas y esposa, pierde de vista la realidad después de la traumática muerte de un hijo.

La culpa, motor que hace avanzar la trama, no solo está en Olga, sino también en Miguel, el marido interpretado por Pablo Cruz, que, en palabras de Sierra, "la culpa en silencio y se culpa a sí mismo por no poder haber hecho nada".

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"Me parece importante explorar diferentes puntos de vista de cómo manejar el duelo. Hay personas que pueden superarlo de una forma mucho más sana, y nuestra protagonista, al ser un evento tan traumático, no puede. Y el contar cómo la mente te protege a ti mismo creando otra realidad para que puedas seguir sobreviviendo me parece muy interesante", sigue la guionista.

Para Cadena, que confiesa que de entrada no conectó con la maternidad, aunque a largo plazo fue el elemento que la ayudó a sostener la "perturbación mental del personaje", lo que realmente afecta a Olga es "la incapacidad que tienen los demás de ver que no se enfrenta solo la pérdida de su hijo y al duelo".

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"Es muy complejo no tocar este tipo de temas siendo mujeres, sobre todo cuando no necesariamente te conecta la maternidad. Pero me parece que es un gran pretexto que Carla toma para ahondar en los horrores de la mente, los horrores del alma, los horrores del espíritu, la luz y la oscuridad que habitan todos los seres humanos", sigue la actriz, reconocida a nivel mundial por su papel en 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Además, la intérprete señala que los hombres "no se sientan a hablar de la paternidad y están muy desconectados de ella porque no sale de su cuerpo un ser extraño", lo que lo convierte en "un tema recurrente en manos de mujeres".

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"Pero me parece que lo que aborda nuestra película va mucho más allá, porque te habla de los horrores que detonan cuando tu cuerpo es vehículo para crear vida. Es un limbo muy fuerte entre la psique y el cumplir con responsabilidades e imposiciones sociales", analiza Cadena.

Sobre el hecho de que dos mujeres dirijan terror, Sierra comenta que el género planteado por hombres "siempre ha sido de una violencia mucho más física, confrontativa, que es más tangible".

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"Yo estaba muy interesada en contar este terror que tenemos todos los seres humanos, no solo las mujeres. Cómo tus más grandes miedos pueden salir a la superficie en la vida real. Creo que el género nos abre la puerta para contar un montón de historias que todos los humanos tenemos ahí escondidas", agrega la guionista.

Para ello, 'La mujer que soñaba bajo el agua' se vale de la dirección de Ale García, que desvela a EFE que "una parte importante era que el espectador fuera descubriendo poco a poco lo que está viviendo Olga".

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"Tuvimos que tomar decisiones sobre la narrativa y la técnica, el cómo hacer estas representaciones de confusión y de no reconocer a la familia", explica García, que logró plasmar el desconcierto a través de cambios de lentes y en los colores de la cinta, uno de los elementos más reseñables del filme estrenado en el Festival de Sitges. EFE

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(foto)