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Feijóo defiende que un Gobierno con Vox "puede funcionar" y que ya lo hace en cuatro CCAA

17/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). Durante el Congreso se ha tratado la vertiente institucional relacionada con discapacidad, economía social y agentes sociales, y se ha promovido además un debate interno de la Unidad Progresista. POLITICA Mateo Lanzuela - Europa Press
17/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). Durante el Congreso se ha tratado la vertiente institucional relacionada con discapacidad, economía social y agentes sociales, y se ha promovido además un debate interno de la Unidad Progresista. POLITICA Mateo Lanzuela - Europa Press
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El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que un Gobierno con Vox "puede funcionar" y que ya lo hace en las cuatro comunidades autónomas en las que gobiernan.

En una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que el documento marco que remitió a los presidentes autonómicos que negociaban con Vox está plenamente vigente, y ha advertido de que fuera de este marco no es posible hablar: "Lo que le puedo asegurar es que Vox es la tercera fuerza política. Ni cordón umbilical ni cordón sanitario", ha apuntado.

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"El 29 de noviembre, solo ese día, se va a decidir quién es el presidente de España. A partir de ahí, si tengo esa responsabilidad, le contestaré a esa pregunta con detalle", ha dicho preguntado por cuales son sus líneas rojas con respecto a Vox.

CEUTA

En referencia al partido liderado por Santiago Abascal ha asegurado que no le preocupa que puedan capitalizar el descontento por la situación de Ceuta, y ha sostenido que ha "peleado" con sus colegas europeos para que hubiese una resolución del Parlamento Europeo sobre la frontera de Ceuta y Melilla.

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"Al final conseguimos que el Parlamento Europeo se pronunciase en contra de los socialistas españoles, defendiendo la españolidad y la europeización de Ceuta. Eso es un hecho histórico", ha señalado.

Acerca de la visita de los Reyes a Ceuta ha celebrado que han estado a la altura del país: "Al final, son los que han dicho dos cosas fundamentales. Primero, la integridad de la soberanía española no se negocia. Segundo, todos los que han entrado irregularmente se tienen que ir de forma inmediata. Esos dos principios si los hubiese asumido el Gobierno de España desde hace más de dos meses, no tendríamos la crisis que hemos tenido", ha expuesto.

También ha mencionado la entrada de buques marroquíes en aguas españolas y ha criticado al Gobierno que, dice, "mintió de forma reiterada".

CATALUÑA

El líder popular también se ha referido a la situación política de Cataluña remarcando que "España no funciona con el motor catalán apagado", y ha añadido que Cataluña es fundamental porque tiene la posibilidad de liderar a España.

"Cataluña no puede renunciar a liderar en el país. No puedo hacerlo. Yo desde luego intentaré que Cataluña vuelva a liderar España. Y que haya una competencia sana con Madrid, con Andalucía... Cataluña no se ha presentado en los últimos años a liderar el país. Y yo quiero que se presente", ha reivindicado.

Preguntado por la amnistía a los líderes del 'procés' ha reiterado que fue un error del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber "comprado la investidura a través del código penal".

"Yo en Cataluña lo he dicho, lo reitero, voy a pasar página", ha subrayado, y ha puesto el foco en la importancia de temas como la red de Rodalies, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el coste de la vida.

PENSIONES Y VIVIENDA

Sobre la propuesta del PP para el sistema público de pensiones ha dicho que esta es una "línea roja" del programa y su proyecto político, y ha explicado que pretende disminuir el agujero que, considera, ha dejado el Gobierno actual en el sistema de pensiones mediante el incremento de la productividad y la competitividad de la economía.

"El sistema público de pensiones está garantizado. La viabilidad para los jóvenes de sus pensiones es una cuestión indiscutible y la actualización de la renta de las pensiones de nuestro país formará parte de una línea económica determinante en nuestro programa", ha enfatizado.

En materia de vivienda ha abogado por la construcción de un millón de viviendas nuevas en cuatro años y ha remarcado que su política es "exactamente la contraria a la política especulativa del Gobierno, que ha intentado intervenir los precios y lo que ha hecho es un incremento espectacular".

Sobre casos de desahucios como el de Maricarmen ha dicho que se debe dar una "solución" ante estas circunstancias, y también ha insistido en la necesidad de dar seguridad a los inquilinos.

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EuropaPress

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