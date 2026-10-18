Espana agencias

El PSOE pone los cribados de cáncer de mama como prioridad absoluta en víspera día mundial

Guardar

Madrid, 18 oct (EFE).- El PSOE ha señalado, en víspera del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que los programas de cribados salvan vidas y deben ser "prioridad absoluta" y ha recordado que hace un año la Junta de Andalucía reconoció fallos en los informes radiológicos y citas de seguimiento que afectaron a 2.317 mujeres.

En un manifiesto, el PSOE subraya el "fallo de enorme trascendencia" que se dio en Andalucía en 2025 y que comprometió los derechos de los pacientes con consecuencias directas para su salud.

PUBLICIDAD

Por ello, "una vez más" los socialistas reclaman al Gobierno de la Junta de Andalucía "transparencia, responsabilidad y reparación".

Además, piden a la Junta que abandone "cualquier intento de opacidad y permita esclarecer lo ocurrido en una comisión de investigación en el Parlamento andaluz".

PUBLICIDAD

En la declaración, los socialistas consideran que el mejor lema para conmemorar este día es que "la sanidad debe ser pública, gratuita, universal y de calidad" y la salud, dice, "es el derecho de todas las personas y no el negocio de algunos".

Recuerdan en el texto que el cáncer de mama es el tumor más frecuentes en las mujeres, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). El riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 12 %, una de cada ocho mujeres, con una supervivencia a cinco años en torno del 87,8 %.

El PSOE pone el acento en la importancia del diagnóstico precoz que deben ser prioridad absoluta en todas las comunidades autónomas y recuerda que la supervivencia a cinco años supera el 98 % si el cáncer se detecta en el estadio uno, frente al 24 % en el estadio cuatro.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

En su mayoría, según las autoridades, son personas que estaban en los asentamientos de las playas

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

La Oficina del Censo Electoral comenzará a mandar la documentación a partir del 9 de noviembre y el envío final del sobre debe completarse antes del 25

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam

Se prevén chubascos torrenciales y persistentes hasta el lunes, con picos de 180 litros por metro cuadrado y vientos de hasta 70 kilómetros por hora

Peligro extremo por lluvias en Valencia y Alicante: la Aemet activa el aviso rojo en un domingo marcado por la DANA Adam
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 2-5 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

ECONOMÍA

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi