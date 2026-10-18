El PSOE pone los cribados de cáncer de mama como prioridad absoluta en víspera día mundial

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Madrid, 18 oct (EFE).- El PSOE ha señalado, en víspera del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que los programas de cribados salvan vidas y deben ser "prioridad absoluta" y ha recordado que hace un año la Junta de Andalucía reconoció fallos en los informes radiológicos y citas de seguimiento que afectaron a 2.317 mujeres.

En un manifiesto, el PSOE subraya el "fallo de enorme trascendencia" que se dio en Andalucía en 2025 y que comprometió los derechos de los pacientes con consecuencias directas para su salud.

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Por ello, "una vez más" los socialistas reclaman al Gobierno de la Junta de Andalucía "transparencia, responsabilidad y reparación".

Además, piden a la Junta que abandone "cualquier intento de opacidad y permita esclarecer lo ocurrido en una comisión de investigación en el Parlamento andaluz".

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En la declaración, los socialistas consideran que el mejor lema para conmemorar este día es que "la sanidad debe ser pública, gratuita, universal y de calidad" y la salud, dice, "es el derecho de todas las personas y no el negocio de algunos".

Recuerdan en el texto que el cáncer de mama es el tumor más frecuentes en las mujeres, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). El riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 12 %, una de cada ocho mujeres, con una supervivencia a cinco años en torno del 87,8 %.

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El PSOE pone el acento en la importancia del diagnóstico precoz que deben ser prioridad absoluta en todas las comunidades autónomas y recuerda que la supervivencia a cinco años supera el 98 % si el cáncer se detecta en el estadio uno, frente al 24 % en el estadio cuatro.EFE