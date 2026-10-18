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El cortometraje 'Las distancias' retrata las dificultades de cuidar en un entorno rural

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Rebeca Palacios

Logroño, 18 oct (EFE).- El cortometraje 'Las distancias', que aborda las dificultades de cuidar a una persona con demencia temprana en el entorno rural, reúne a los actores Luisa Gavasa, Ana Turpin y Secun de la Rosa, cuyos personajes están unidos por relaciones familiares complicadas, pero transmiten que "siempre hay tiempo para la redención".

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Así lo ha detallado a EFE su director y guionista, Carlos Laín, quien rueda este fin de semana en San Román de Cameros (La Rioja) una historia en la que también interviene Mariona Terés y unos pocos figurantes de este pueblo.

Ana (Ana Turpin), una mujer de unos 50 años que ha intentado triunfar como actriz en Madrid, regresa a su pueblo natal después de tres décadas y allí se reencuentra con su madre, Teresa (Luisa Gavasa), una mujer marcada por la soledad y el sacrificio, que le guarda un "rencor muy grande" por tantos años de ausencia.

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La protagonista encuentra a su hermano Pedro (Secun de la Rosa) afectado por una enfermedad neurodegenerativa, que alterna momentos de lucidez y olvido.

Laín, zaragozano afincado en La Rioja, concibió el guion a raíz de una experiencia personal dentro de su familia, tras comprobar el "sacrificio" que supone para un cuidador atender a una persona afectada por una demencia.

En el argumento ha querido poner el foco en los cada vez más frecuentes casos de alzhéimer temprano, de personas de entre 50 y 60 años, que tienen que ser atendidos por sus padres, y también alertar de la falta de servicios y recursos médicos que existe en el medio rural.

De este todo, 'Las distancias' se miden en espacios, pero también en emociones, por sentimientos que han quedado lejos, ha indicado en alusión al título del cortometraje.

"El personaje de Ana tiene una distancia personal consigo misma, por ese fracaso laboral y su autoexigencia de volver a su pueblo sin nada; tiene una distancia física que la aleja de su madre y otra emocional con su hermano, debido a su enfermedad", ha relatado.

El paisaje riojano y el pueblo empedrado de San Román de Cameros también forma parte de la atmósfera de la cinta, que recoge el ambiente "hostil" de los inviernos fríos, muy diferente al que perciben los visitantes en verano.

Laín ha agradecido su colaboración a la asociación cultural de San Román, que se ha "volcado" con el proyecto, al igual que los vecinos, quienes han prestado "casas reales y vividas" para el rodaje.

Director de la productora audiovisual Bloom, con sede en La Rioja, cuenta con otros dos cortometrajes: 'La maleza' (2022), donde ya trabajó con Ana Turpin, y 'El ruido' (2023).

Gavasa, también maña y ganadora de un Premio Goya en 2016 por 'La novia', ha estado siempre muy vinculada al mundo del cortometraje y, por ello, el próximo 24 de octubre recibirá el Premio Ciudad de Arnedo en el festival Octubre Corto.

El rodaje, en que participan unas 22 personas, permitirá montar un cortometraje "lento" de unos 21 minutos, en el que el espectador "necesita respirar los silencios de los personajes", ha explicado su director, quien ha hecho 12 versiones del guion de este proyecto, que lleva tres años en su cabeza.

Su previsión es estrenarlo en pantalla grande a finales de este año en un cine de Logroño, para proyectarlo después por festivales durante 2027, además de realizar un pase especial en San Román de Cameros. EFE

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