El CNI busca ingenieras para afrontar las amenazas de la IA y la computación cuántica

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Teresa Díaz

Madrid, 18 oct (EFE).- Para afrontar las amenazas derivadas de la inteligencia artificial (IA) ofensiva y blindarse frente a la computación cuántica, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está apostando por la captación de talento técnico con el foco puesto en la mujer en un sector, el de la ingeniería, que sigue estando masculinizado.

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En el centro son conscientes del tremendo potencial de la IA y también del riesgo no muy lejano que supone la amenaza cuántica para las comunicaciones y ya están contemplando esta nueva realidad en la que se deberá hacer frente a las amenazas lideradas por máquinas, como recuerdan a EFE fuentes del Centro.

La IA ya ha llevado a cabo ciberataques en España. En concreto, uno afectó a los sistemas de Adif y Renfe a finales de septiembre de 2026, que está considerado el primer incidente de esta magnitud vinculado al uso de inteligencia artificial en un organismo público en España. Y la previsión es que estos ataques vayan a más.

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La computación cuántica, por su parte, multiplica el potencial de los ordenadores que pueden llegar a romper los sistemas de cifras. Podría dejar indefensa la criptografía actual en la que se basan las comunicaciones y los secretos de Estado. Aunque no es una amenaza inmediata, en el CNI creen que deben estar preparados.

En este contexto, el CNI ha abierto una amplia convocatoria para incorporar perfiles técnicos e ingenieros durante este mes de octubre con el objetivo de preparar a analistas que ayudarán a combatir esas amenazas futuras y poder así seguir reforzando las defensas.

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Y aunque la oferta va dirigida a cualquier candidato que cumpla los requisitos exigidos, desde el centro se está impulsando activamente el equilibrio entre géneros, que se considera básico para completar sus objetivos, por lo que en igualdad de condiciones se optará por una mujer.

Actualmente el CNI cuenta con una plantilla de 3.500 personas, de las cuales un 65 % son hombres y un 35 % mujeres, pero su objetivo es lograr una presencia equilibrada de ambos en la que ningún sexo supere el 60 % ni sea inferior al 40 %, en consonancia con las administraciones públicas y otras entidades.

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No se trata solo de una cuestión de números sino que el centro valora que las mujeres pueden aportar perspectivas distintas y complementarias a las de los hombres. Los mejores equipos de trabajo siempre son mixtos y funcionan muy bien, aseguran a EFE.

Ingeniería o grado equivalente en telecomunicaciones, informática, electrónica, telemática, redes, sistemas de información, programación, computación, matemáticas, estadística, física, inteligencia artificial, ciencia del dato o ingeniería de software son las titulaciones demandadas.

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Uno de los puestos que se ofertan es de ingeniero/a de seguridad y análisis de vulnerabilidades, cuya labor será el estudio de las vulnerabilidades de los sistemas de información y las comunicaciones, así como el análisis de malware, realizando funciones de ingeniería inversa, con objeto de caracterizarlo y determinar el impacto en la organización.

El CNI busca también candidatos para puestos de ingeniero/a consultor de ciberseguridad para realizar análisis de riesgos, planes de adecuación, acreditación de sistemas clasificados o la elaboración de documentación de los sistemas clasificados en coordinación con la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) y Centro Criptológico Nacional (CCN).

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Asimismo, necesita ingenieros analistas de comunicaciones que analicen señales de radiofrecuencia de sistemas de radio, satélite y de comunicaciones móviles, entre otros menesteres; así como administradores de bases de datos, ingenieros informáticos, analistas en inteligencia de señal o analistas de data science e Inteligencia Artificial.

Para todos los puestos se requiere un nivel de inglés B2 o comprometerse a acreditarlo los dos primeros años tras la incorporación al centro, además de disponer de permiso de conducir tipo B.

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Disponibilidad, compromiso, trabajo en equipo, adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de comunicación e iniciativa son algunas de las características que más se valoran en los candidatos.

En este nuevo proceso de selección se ha introducido un elemento inédito en el mundo de los servicios de inteligencia: en un evento restringido, los candidatos no solo se entrevistarán con el departamento de selección, que evaluará su perfil personal, sino también con quienes serán sus futuros jefes y compañeros de despacho, que serán los encargados de valorar sus conocimientos técnicos. EFE

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