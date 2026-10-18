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Decenas de migrantes huyen por los montes de Ceuta tras actuar la Policía en el Tarajal

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Ceuta, 18 oct (EFE).- Varias decenas de migrantes han huido esta mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal en Ceuta tras la actuación de la Policía Nacional en este entorno, donde se habían acumulado numerosas infraestructuras de personas que entraron ilegalmente en la ciudad a finales de julio.

Según ha comprobado EFE y han explicado fuentes policiales, la operación en este lugar, próximo a las naves del Tarajal, se ha producido como consecuencia del elevado número de chabolas que se habían ubicado cerca de este espacio.

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La Policía ha estimado que en su mayoría son personas que estaban en los asentamientos de las playas y que huyeron del lugar cuando se produjo el operativo policial para su total desmantelamiento.

Esta mañana se ha repetido la situación en la entrada del Polígono Industrial del Tarajal, donde ha policía ha desplegado un operativo especial.

El objetivo fundamental de esta operación es evitar que estas personas sigan pernoctando en estas condiciones de insalubridad y puedan ocupar los espacios habilitados por el Gobierno con una capacidad para 7.000 plazas.

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Los migrantes que han sido localizados en este entorno serán llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su identificación, si bien muchos de ellos han optado por huir con sus escasas pertenencias por las zonas de monte próximas al lugar.

Esta misma escena también se produjo cuando se llevó a cabo el desmantelamiento de los asentamientos de las playas. EFE

(foto)

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