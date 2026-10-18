Cortado por inundación un tramo del vial principal del puerto de Algeciras (Cádiz)

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Algeciras (Cádiz), 18 oct (EFE).- El vial principal del puerto de Algeciras (Cádiz) está cortado al tráfico este domingo por inundación en su tramo de acceso Central-Sur debido a las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada.

Según ha informado la infraestructura portuaria a través de sus redes sociales, los vehículos con destino a la estación marítima (Tánger, Ceuta y helipuerto) o APM Terminals sólo pueden entrar por el acceso Norte de la N-357, y los vehículos que se dirigen a las zonas de TTI Algeciras, Vopak, Evos, Dique Norte o al estacionamiento de camiones, sólo pueden acceder a través del acceso Sur de la N-350.

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Además el Ayuntamiento de Algeciras ha activado la fase 1 del Plan de Emergencia Municipal ante el episodio de lluvias que afecta a la localidad, donde permanece vigente el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por precipitaciones y tormentas.

La previsión contempla precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. El aviso permanecerá activo hasta las 19:59 horas de hoy.

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En cuanto a las incidencias, se han recibido más de 30 avisos a través del servicio de emergencias 112, la mayoría relacionados con dificultades de movilidad en calles y vías públicas debido a la acumulación de agua.

Como medidas preventivas, se ha procedido al cierre de parques y cementerios y se ha duplicado el número de patrullas de la Policía Local para reforzar la vigilancia y la atención a las incidencias. EFE

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