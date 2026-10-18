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Aguirre trata de reconstruir al Valencia desde la reacción y la solidez defensiva

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César Toldrá

Valencia, 18 oct (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre ha sumado dos empates en sus dos primeros partidos al frente del Valencia, ante el Racing de Santander (2-2) y el Athletic Club (0-0), en un estreno que deja señales de reacción competitiva, pero también evidencia las dificultades de un equipo que necesita mejorar su organización defensiva, ganar continuidad con el balón y recuperar eficacia ofensiva.

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El técnico mexicano, que llegó al banquillo valencianista con el objetivo de alejar al equipo de la zona de descenso, ha conseguido frenar la sucesión de derrotas, aunque todavía no ha logrado transformar esa respuesta en una victoria que permita cambiar la dinámica de resultados.

El primer encuentro, disputado en El Sardinero, mostró algunas de las virtudes y carencias que arrastra el Valencia. El conjunto blanquinegro se adelantó a los dos minutos con un gol de Dani Raba, pero encajó el empate antes del descanso y recibió el segundo tanto nada más comenzar la segunda mitad.

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La reacción llegó desde el banquillo y encontró en David Otorbi a uno de sus protagonistas. El joven atacante estableció el definitivo 2-2 en el minuto 65, después de una asistencia de Javi Guerra, en una acción que permitió al equipo rescatar un punto cuando el Racing había tomado la iniciativa en el marcador.

El encuentro también puso de manifiesto la importancia de Javi Guerra en la construcción ofensiva. El centrocampista volvió a asumir responsabilidades con balón y participó en una de las acciones decisivas, mientras que Otorbi aportó profundidad y velocidad en el tramo final.

La portería a cero, primer paso en Mestalla

El segundo partido, ante el Athletic Club en Mestalla, dejó una lectura diferente. El Valencia logró mantener su portería a cero por primera vez en esta nueva etapa, pero no consiguió acompañar esa mejora defensiva con un gol que le permitiera sumar los tres puntos.

El empate sin goles llegó después de una primera parte en la que el conjunto bilbaíno tuvo mayor control del encuentro y dificultó la salida de balón de los locales. Tras el descanso, el equipo de Aguirre mejoró sus prestaciones y encontró algunas opciones para adelantarse, aunque sin acierto en la finalización.

El técnico destacó después del encuentro la importancia de haber cerrado su primer partido en casa sin encajar, después de una serie de resultados negativos en Mestalla. La falta de gol, sin embargo, volvió a penalizar a un equipo que necesita recuperar confianza ante su afición.

Equilibrio y continuidad, los retos pendientes

Los dos primeros encuentros permiten identificar una de las prioridades del nuevo entrenador: encontrar un equilibrio entre la necesidad de competir y la de mejorar el funcionamiento colectivo. El Valencia ha mostrado capacidad para reaccionar ante la adversidad, como ocurrió frente al Racing, y ha conseguido reducir los errores defensivos en su segundo compromiso, pero todavía le cuesta mantener el control del juego durante los noventa minutos.

La circulación del balón, la protección del centro del campo y la capacidad para generar ocasiones con continuidad aparecen entre los aspectos que debe mejorar el equipo.

En este escenario, la aportación de futbolistas jóvenes como Otorbi ofrece una posibilidad para aumentar la velocidad y la profundidad en ataque, aunque su continuidad deberá integrarse en una estructura colectiva más estable.

Aguirre dispone todavía de un margen reducido para modificar la situación clasificatoria del Valencia, que llegó a su incorporación instalado en la zona de descenso. Sus primeros resultados dejan dos puntos de seis posibles y una portería a cero, pero también la evidencia de que la reacción necesita prolongarse en el tiempo para convertirse en una recuperación efectiva.

El objetivo inmediato será convertir la mejora defensiva y los momentos de respuesta ofensiva en victorias, un paso necesario para que el Valencia abandone la zona baja de la clasificación y afronte con mayor tranquilidad las próximas jornadas. EFE

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