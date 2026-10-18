Abascal considera la unión de la izquierda en el Senado un "proyecto de ruina y traición"

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Madrid, 18 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma que las elecciones del 29 de noviembre "no van a ser unos comicios limpios", califica la unión de la izquierda en el Senado como "un proyecto de ruina y traición" y advierte de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "más conejos en la chistera".

En una entrevista en La Razón, Abascal identifica tres condiciones para llegar a un acuerdo de gobierno con el PP: "prioridad nacional, que significa recuperar Ceuta al precio que sea", rebajas fiscales y remigración de muchas personas que creemos que no tienen que estar en España".

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Dice Abascal, que en esa remigración estarían "aquellos que han entrado ilegalmente, los que han venido a cometer delitos y los que están viviendo de ayudas sociales sin trabajar y sin aportar. Ayudas sociales que, por cierto, necesitan los españoles".

En la entrevista, el líder de Vox insiste en que Sánchez "tiene la intención de seguir haciendo trampas y mintiendo sin límite para ganar. No van a ser unos comicios limpios".

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"Serán unas elecciones con violencia, con mucha presión en las calles. El Gobierno usará a sus milicias porque quieren que haya violencia entorno a Vox, atemorizar a nuestra gente y relacionarnos con la bronca", añade.

Abascal se congratula de haber conseguido "derrotar la ley de nietos" y advierte de que "Sánchez tienen más conejos en la chistera para alterar el resultado de las elecciones". EFE

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