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Vox ve "insultante" que Sánchez proclame que quiere a su mujer y "no dé respuesta" a los problemas ciudadanos

17/10/2026 El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster; la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el eurodiputado Jorge Buxadé, durante un encuentro en S.L. De El Escorial.. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado este sábado de "insultante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedique a decir públicamente que quiere a su mujer, Begoña Gómez, mientras los ciudadanos "tienen dificultades para llegar a fin de mes" y el Ejecutivo "no dé respuesta" a este problema, ni a otras como la inseguridad y la falta de acceso a una vivienda. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA VOX
17/10/2026 El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, junto al portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster; la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el eurodiputado Jorge Buxadé, durante un encuentro en S.L. De El Escorial.. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado este sábado de "insultante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedique a decir públicamente que quiere a su mujer, Begoña Gómez, mientras los ciudadanos "tienen dificultades para llegar a fin de mes" y el Ejecutivo "no dé respuesta" a este problema, ni a otras como la inseguridad y la falta de acceso a una vivienda. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA VOX
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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado este sábado de "insultante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedique a decir públicamente que quiere a su mujer, Begoña Gómez, mientras los ciudadanos "tienen dificultades para llegar a fin de mes" y el Ejecutivo "no dé respuesta" a este problema, ni a otras como la inseguridad y la falta de acceso a una vivienda.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha participado en un encuentro con el equipo de Vox en la Comunidad de Madrid.

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Garriga ha criticado que Sánchez proclame su amor durante un acto político del PSOE este sábado cuando ella "está sentada en el banquillo por delitos muy graves relacionados con la administración pública". "Es absolutamente vergonzoso ese comportamiento", ha señalado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE UTILIZAR LAS INSTITUCIONES PARA SU BENEFICIO

Por otra parte, el dirigente de Vox ha acusado a Sánchez de utilizar las instituciones "para su beneficio propio" y ha asegurado estar convencido de que Sánchez utilizará "todo lo que esté en su mano para alterar el proceso electoral, para perpetuarse en el poder y para hurtar, en definitiva, la voluntad popular".

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En este sentido, ha advertido de que su partido hará todo lo posible para frenar cualquier intento de utilizar al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional con ese propósito, tras conocer que el Defensor presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de miles de españoles nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'.

Garriga también ha llamado a una movilización "masiva y urgente" de los españoles ante las elecciones del 29 de noviembre, que ha presentado como una oportunidad para cambiar las políticas del Gobierno. Asimismo, ha defendido las propuestas de Vox sobre prioridad nacional en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda, reducción de trabas burocráticas y política migratoria.

DESREGULACIÓN Y EXPULSIÓN DE INMIGRANTES ILEGALES

Por otro lado, el secretario general de Vox ha reclamado una desregulación que permita afrontar la burocracia y ha asegurado que su partido "tiene un plan específico y concreto para liberar a los autónomos, para garantizar la prosperidad, unas medidas que también buscan reducir los plazos en materia de vivienda y aliviar las trabas que asfixian a agricultores y ganaderos".

En materia migratoria, Garriga ha cuestionado el lema del PP de Madrid de que "caben todos los acentos en Madrid" y ha denunciado las consecuencias de unas políticas que "comprometen la identidad de los barrios y colapsan los servicios públicos".

Frente a esta situación, ha defendido un plan para expulsar a quienes han entrado ilegalmente, a quienes vienen a vivir de los impuestos de los españoles y a quienes pretenden imponer su forma de vida. "Nosotros no tenemos nada en contra de nadie, como sí pretende trasladar la izquierda. Lo que sí tenemos es mucho amor para los españoles", ha manifestado.

RECHAZA LAS ACUSACIONES DEL PSOE SOBRE LAS PENSIONES

Preguntado por las advertencias del PSOE de que un hipotético Gobierno de coalición entre PP y Vox recortaría las pensiones, la sanidad pública y otros servicios esenciales, Garriga las ha rechazado y las ha calificado de "mentiras y manipulaciones propias del Partido Socialista".

A su juicio, los socialistas han comenzado mintiendo sobre las propuestas de Vox en materia de pensiones y harán lo mismo con sus planteamientos sobre seguridad y vivienda. Además, sostiene que es la continuidad de Sánchez en La Moncloa la que pondría en peligro los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, Garriga ha atribuido el respaldo de los jóvenes a Vox al descontento de una generación que, según ha afirmado, tiene dificultades para acceder a una vivienda asequible, conseguir empleos estables y salarios dignos o formar una familia. Frente a esa situación, ha defendido que su formación representa "un camino alternativo para recuperar la prosperidad y la esperanza".

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EuropaPress

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