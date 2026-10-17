Puado: "Confiamos plenamente en el míster y en nuestras capacidades"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 17 oct (EFE).- El delantero del Espanyol Javi Puado ha afirmado, después de la derrota contra el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium, que el vestuario confía "plenamente" en el entrenador, Manolo González, y en las "capacidades" de los jugadores para revertir la situación.

Puado, en declaraciones a DAZN, ha asegurado que su equipo ha hecho un partido "serio", pero ha reconocido la calidad del rival para desenredar el empate a cero: "Tienen muy buenos jugadores. No hemos tenido suerte y en una contra, con una vigilancia mal hecha... Tienen esa calidad de llegar al área y meterla".

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En el fútbol, ha añadido Puado, "muchas veces los goles son errores". El capitán ha instado al grupo a mejorar su versión de inmediato: "La semana pasada (contra el Málaga, 1-1) igual, nos ganan la espalda y marcan en el último minuto. Hoy en el minuto 89. Hay que corregirlo ya".

Puado ha subrayado que el Espanyol debe ser capaz de mantener la portería a cero. "Vivimos de eso. No somos un equipo que meta tres goles por partido, así que necesitamos encajar lo menos posible para poder llevarnos más puntos", ha comentado.

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El futbolista ha debutado esta temporada tras superar una lesión de rodilla. Pese a todo, el catalán no se ha mostrado satisfecho. "Estoy enfadado por el resultado porque lo que queríamos era ganar independientemente de si yo jugaba o no. Estamos jodidos", ha concluido. EFE

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